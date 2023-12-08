Телескоп «Хаббл» вернулся к работе в урезанном режиме



NASA запустило «Хаббл» без проведения ремонтных работ. Об этом пишет The Register.



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NASA запустило «Хаббл» без проведения ремонтных работ. Об этом пишет The Register.Ранее мы писали , что знаменитый космический телескоп «Хаббл» столкнулся с поломкой — у него отказал один из шести гироскопов, которые отвечают за положение устройства в пространстве и направлении съемки. Теперь NASA отчиталось о результатах анализа состояния телескопа.



Согласно источнику, эксперты приняли решение удаленно отключить неисправный гироскоп и вернуть «Хаббл» к работе без него. Шесть новых гироскопов телескоп получил в 2009 году, и с тех пор из строя вышел уже третий. Получается, теперь прибор будет функционировать на половине от общего количества предусмотренных для него датчиков.



Ученые надеются, что он проработает еще каеое-то время в ограниченном режиме, прежде чем будет запущена большая программа по ремонту телескопа.