Телескопы «Уэбб» и «Хаббл» показали удивительные фото Вселенной

Чтобы увидеть обширное скопление галактик MACS0416, исследователи объединили силы двух мощнейших телескопов. По мнению Европейского космического агентства такой дуэт создал одни из самых красивых и уникальных снимков Вселенной.Потрясающих результатов удалось достичь лишь объединив спектры снимков «Уэбба» и «Хаббла» в видимом и инфракрасном свете. По мнению экспертов, отдельно изображения были бы не так эффектны, в частности это касается цветопередачи и детализации.Телескопы снимают отдельно друг от друга. Слева — снимок скопления галактик MACS0416 в видимом «Хабблу» оптическом свете, справа — в инфракрасном от «Уэбба».Данные снимки сделаны не просто ради развлечения. По цветам ученые расчитывают расстояние объекта от земли. Самые синие галактики — ближе и характерны интенсивным звездообразованием. Желтые и красные оттенки коворят об отдаленности. Даже самыем незначительные различия в цвете играют важную роль для ученых — чем оттенок галактики теплее, тем больше в них содержится космической пыли.