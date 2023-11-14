Телескопы «Уэбб» и «Хаббл» показали удивительные фото Вселенной

Артем
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Чтобы увидеть обширное скопление галактик MACS0416, исследователи объединили силы двух мощнейших телескопов. По мнению Европейского космического агентства такой дуэт создал одни из самых красивых и уникальных снимков Вселенной.

Потрясающих результатов удалось достичь лишь объединив спектры снимков «Уэбба» и «Хаббла» в видимом и инфракрасном свете. По мнению экспертов, отдельно изображения были бы не так эффектны, в частности это касается цветопередачи и детализации.

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Телескопы снимают отдельно друг от друга. Слева — снимок скопления галактик MACS0416 в видимом «Хабблу» оптическом свете, справа — в инфракрасном от «Уэбба».

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Данные снимки сделаны не просто ради развлечения. По цветам ученые расчитывают расстояние объекта от земли. Самые синие галактики — ближе и характерны интенсивным звездообразованием. Желтые и красные оттенки коворят об отдаленности. Даже самыем незначительные различия в цвете играют важную роль для ученых — чем оттенок галактики теплее, тем больше в них содержится космической пыли.
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Источник:
Esahubble
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Комментарии

–2
Rhapis
Снимки графика клоуны
В космос аджику везут
Ну барабанов и флагов
Или в школу учиться
Сегодня в 14:57
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tellurian
+4787
tellurian
Красиво.
2 часа назад в 17:33
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