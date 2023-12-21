Телевизор Toshiba Z870: впечатляющая картинка и звук





Телевизор Toshiba Z870 стал доступен на российском рынке, обещая выдающиеся характеристики как изображения, так и звука.



Развитие домашних развлечений отмечено новыми достижениями в области телевидения, которые призваны объединить стиль и высокие технологии. Модель Toshiba Z870 — представитель новейшей серии 4K-телевизоров с подсветкой miniLED от японских мастеров — поступила в продажу в России. Благодаря богатому набору функций, телевизор Toshiba Z870 гарантирует высококачественный звук и первоклассное изображение для разнообразных домашних развлечений: просмотр видеоконтента, гейминг и прослушивание музыки.



Технология miniLED в модели Z870 разительно меняет телевизионную индустрию и готова составить конкуренцию OLED. Тысячи локально подсвеченных мельчайших мини-светодиодов обеспечивают яркость подсветки, в четыре раза превышающую ту, на которую способны традиционные LED-дисплеи. Технология miniLED осуществляет беспрецедентный контроль над распределением света, что позволяет добиться прекрасного качества изображения. Результатом становятся высочайшая контрастность и расширенный цветовой диапазон, способный отображать множество цветов с большей точностью для формирования более эмоционально насыщенных и реалистичных визуальных впечатлений. Более того, технология miniLED обеспечивает однородную яркость изображения по всему экрану, исключая появление затемнений или засветов.



За высокую производительность телевизора Z870 отвечает процессор со встроенным ИИ-модулем REGZA Engine ZRi, представленный в 2023 году. Этот чип использует алгоритмы машинного обучения для оптимизации качества изображения и звука в зависимости от контента и условий просмотра. Он также устраняет пропуск кадров и прочие артефакты, обеспечивая плавность видео и равномерность громкости звука.



Качество звука в модели Z870 не уступает визуальной составляющей. Встроенная система REGZA 2.1.2 совместима с технологией Dolby Atmos и обеспечивает объемное звучание через широкополосные динамики и сабвуфер. Будь то едва слышное шептание или оглушительный раскат грома, зритель погружается в захватывающую глубину реалистичного изображения и звука. Телевизор работает с операционной системой VIDAA U7, в которую интегрированы бесплатные телеканалы и онлайн-стриминговые сервисы, и поддерживает HDR-контент, включая форматы Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG. Технология Dolby Vision IQ автоматически адаптирует изображение в зависимости от условий освещения комнаты.





Режим Filmmaker в Toshiba Z870 предусмотрен для воспроизведения каждого фильма с той точностью, которую задумал режиссер, без лишней обработки. Телевизор поддерживает видео HDR 4K, восстановленное цифровым способом, и технологию DTS, которая способна обеспечить звук кинотеатрального уровня в домашних условиях.Производитель уделил внимание и геймерским возможностям. В серии Z870 доступен режим Game Mode Pro, включающий адаптивную частоту обновления экрана до 144 Гц и совместимость с игровыми технологиями AMD FreeSync Premium, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) и eARC, которые делают игровой процесс плавным и реалистичным.Дизайн телевизора Toshiba Z870 вдохновлен произведениями искусства. Воплощая философию внутренней и внешней красоты, производитель выбрал для этой модели тонкий безрамочный дизайн, который гармонично дополняет любой интерьер, придавая элегантность жилому пространству. Телевизор Z870 отражает преданность Toshiba инновациям и проверенному временем мастерству. Модель доступна с экранами диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов.