Телевизоры Samsung и LG резко подешевели. Рыночек порешал!

Фото: UnsplashСогласно источнику, телевизоры под брендами Samsung и LG не выдерживают натиска китайских вендоров и вынуждены пересматривать свою ценовую политику. Особенно ярко это проявилось в первом квартале 2025 года и продолжится дальше.
Южнокорейские производители телевизоров вынуждены снижать цены из-за того, что бренды из Китая предлагают то же самое существенно дешевле. Об этом рассказал ресурс SamMobile.
Южнокорейские производители телевизоров вынуждены снижать цены из-за того, что бренды из Китая предлагают то же самое существенно дешевле. Об этом рассказал ресурс SamMobile.
В отчете от самой Samsung сказано, что средняя цена на ее телевизоры снизилась в текущем году примерно на 6% по сравнению со среднегодовым показателем 2024 года. У LG эта цифра чуть ниже — 5,5% удешевления. Например, новинка Samsung S96F продается от $2299, что на $300 дешевле, чем предыдущий флагман S95D.
Помимо снижения регулярной розничной цены, брендам приходится проводить более «агрессивные» акции и давать дополнительные скидки, чтобы отвлечь потенциального покупателя от полок с китайскими телевизорами. Похоже, настал тот день, когда шильдик на корпусе больше не является решающим фактором для покупки.
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