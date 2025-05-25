Телевизоры Samsung и LG резко подешевели. Рыночек порешал!

Южнокорейские производители телевизоров вынуждены снижать цены из-за того, что бренды из Китая предлагают то же самое существенно дешевле. Об этом рассказал ресурс SamMobile.

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