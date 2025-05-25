Телевизоры Samsung и LG резко подешевели. Рыночек порешал!

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash

Южнокорейские производители телевизоров вынуждены снижать цены из-за того, что бренды из Китая предлагают то же самое существенно дешевле. Об этом рассказал ресурс SamMobile.

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Согласно источнику, телевизоры под брендами Samsung и LG не выдерживают натиска китайских вендоров и вынуждены пересматривать свою ценовую политику. Особенно ярко это проявилось в первом квартале 2025 года и продолжится дальше.

В отчете от самой Samsung сказано, что средняя цена на ее телевизоры снизилась в текущем году примерно на 6% по сравнению со среднегодовым показателем 2024 года. У LG эта цифра чуть ниже — 5,5% удешевления. Например, новинка Samsung S96F продается от $2299, что на $300 дешевле, чем предыдущий флагман S95D.

Помимо снижения регулярной розничной цены, брендам приходится проводить более «агрессивные» акции и давать дополнительные скидки, чтобы отвлечь потенциального покупателя от полок с китайскими телевизорами. Похоже, настал тот день, когда шильдик на корпусе больше не является решающим фактором для покупки. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

tellurian
+2415
tellurian
Такое в целом во многих странах. Конкуренция это хорошо.
Вчера в 20:21
#
+126
pruss
Купил себе lg 50QNED., дальше ждать не стал, доволен
Вчера в 22:56
#
+111
Smerch777S
Я думаю, что какие-то топовые и дорогие модели, никуда не снизили цены (наверное больше про самсунг) но в целом конечно, конкуренция это и правда очень хорошо в такой ситуации 😊
Сегодня в 04:04
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