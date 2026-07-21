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Телевизоры Samsung массово получают новую бесплатную функцию — это буквально окно во Францию

Олег

Фото: Unsplash 

Samsung Smart TV получили возможность демонстрировать несколько десятков шедевров живописи из Лувра. Об этом пишет IT Home. 

Согласно источнику, в Samsung Art Store появились 34 новых экспоната из коллекции Лувра, среди которых легендарная «Мона Лиза» Леонардо да Винчи — теперь их там всего 51 шедевр. Владельцы совместимых телевизоров могут детально рассмотреть всемирно известные картины, не покидая собственной гостиной.

Функция поддерживается моделями 2025 года линий Neo QLED (8K и 4K), The Frame, Frame Pro, Q8F, Q7F и Moving Style. Кроме того, трансляция произведений доступна на всех устройствах 2026 года с экранами Micro RGB, OLED, Neo QLED и Mini LED, однако среди OLED-панелей совместимость заявлена только для международной версии S95H и европейской S99H.

В общей сложности цифровая галерея компании содержит свыше 5000 художественных работ, созданных более чем 800 авторами и предоставленных крупнейшими мировыми музеями. Сервис доступен подписчикам более чем в 115 странах мира, регулярно пополняя виртуальные экспозиции актуальными произведениями искусства.
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Источник:
IT Home
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Комментарии (1)

Yuri Konst
+20
Yuri Konst
Одно окно уже прорубил тут один, второго нам не надо)
час назад в 11:53
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