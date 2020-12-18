Акции CD Project Red сильно подешевели за время, прошедшее с выпуска Cyberpunk 2077. Ещё недавно инвесторы активно вкладывались в компанию, предвкушая грядущую прибыль на волне огромного интереса к этой игре, а теперь спешно избавляются от её акций.
4 декабря акции CD Project Red стоили 99,80 евро, а после релиза и появления негативных отзывов и новостей дешевеют день ото дня 18 декабря цена падала минимально до 54,50 евро за акцию, но сейчас немного поднялась.
Таким образом, инвесторы, вложившиеся в CD Project Red на пике ожиданий незадолго до выпуска Cyberpunk 2077, всего за пару недель потеряли около 40% инвестиций. Правда, у них есть шанс отыграться, если акции игровой студии вырастут в долгосрочной перспективе.
Релиз этой игры оказался неудачным, игроки жалуются на многочисленные баги и недоработки, из-за чего Sony пришлось пойти на беспрецедентный шаг — она удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. С играми такого топового уровня такого ещё не происходило.
Крупнейшее падение цены зафиксировано сегодня — на открытии торгов акция CD Project Red стоила 71,40 евро, а сейчас за неё просят и дают чуть больше 60 евро. Это произошло после появления новости о том, что Sony убрала Cyberpunk 2077 из своего магазина, тем самым ограничив обладателей консолей PlayStation в приобретении этой игры. Она остаётся доступной на ПК, Xbox и в облачных игровых сервисах, вроде Stadia.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Теперь они снова их купят на дне и через пару лет снова заработают кучу денег, если CDP что-нибудь глупое не сотворят, ухудшив долговременную перспективу.