«Тенденция не к снижению»: стало известно, что будет с долларом к концу года

Артем
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Не самыми лучшими прогнозами поделился председатель ВТБ Андрей Костин с «Известиями».

По словам собеседника, до конца года доллар может вырасти до 93–95 рублей. Между тем аналитики банка допускают повышение ключевой ставки до 20%, однако Костин полагает, что в сентябре цифра остановится на 18%. А ее снижение стоит ждать не раньше середины следующего года.

«Тенденция, конечно, не к снижению. Инфляция показывает более высокие значения, чем ожидал Центральный банк. Поэтому регулятор уже дал сигнал, что ключевая будет сохраняться на высоком уровне. На сколько Банк России сочтет нужным дальнейшее повышение — это вопрос», — уточняет председатель ВТБ.

Также собеседник затронул прогнозы по ипотеке. По итогам 2024 года ее прирост будет существенным — 10-11%.

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Источник:
Известия
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