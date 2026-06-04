Теперь Google Gemini можно запускать локально на компьютере. Вышла AI Edge Gallery для Mac
Компания Google продолжает развивать направление локального искусственного интеллекта. В этот раз она запустила утилиту AI Edge Gallery для macOS, которая позволяет владельцам Mac запускать ИИ-модели непосредственно на устройстве без подключения к интернету. Такое решение повышает конфиденциальность данных, снижает зависимость от облачных сервисов и позволяет работать с нейросетями даже офлайн.
В отличие от популярных решений вроде Ollama или LM Studio, платформа Google пока поддерживает только собственные модели компании. Пользователям доступны Gemma-4-12B-it, Gemma-4-E2B-it, Gemma-4-E4B-it, Gemma-3n-E2B-it и Gemma-3n-E4B-it. Самой интересной пока считается Gemma 4 12B — мультимодальная модель с 12 млрд параметров, способная работать с текстом, изображениями и аудио.
По заявлению Google, производительность локальной модели Gemma 4 12B сопоставима с более крупными моделями класса 26B, но при этом способна запускаться на ноутбуках с 16 ГБ оперативной памяти.
Вместе с этим компания представила приложение Google AI Edge Eloquent для macOS. Это инструмент для локальной диктовки, который преобразует речь в текст прямо на устройстве без отправки данных в облако. Утилита умеет автоматически улучшать формулировки, исправлять оговорки и адаптировать текст под выбранный стиль письма. Также можно добавлять собственные слова, имена и профессиональные термины для повышения точности распознавания.
Новые продукты уже доступны пользователям Mac. Скачать AI Edge Eloquent и AI Edge Gallery можно с сайта Google.
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