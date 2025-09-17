Теперь Mac будет проще починить: в macOS Tahoe появился новый режим восстановления

Компания Apple опубликовала документ поддержки, согласно которому в macOS Tahoe появился новый «Ассистент восстановления» — в случае проблем с загрузкой компьютера он попытается определить проблему и решить её.
После завершения процесса восстановления утилита выдаст один из трёх вариантов:
- Восстановление Mac успешно завершено;
- Восстановить Mac не удалось;
- Известные проблемы отсутствуют.
После успешного восстановления Apple предложит восстановить данные iCloud. Если ваш Mac не загрузится, значит, вам придётся искать другие способы решения. Вероятно, проблема уже носит аппаратный характер. Новый «Ассистент восстановления» доступен из меню «Утилиты» в режиме восстановления macOS.