Теперь можно и по душам. Вышел более общительный ChatGPT 5.1

Фархад

ChatGPT

Стартап OpenAI обновил свою нейросеть до версии GPT-5.1 — следующего поколения модели искусственного интеллекта, лежащей в основе ChatGPT. Рассказываем, что изменилось.

У модели GPT-5.1 есть две версии: Instant (быстрые ответы) и Thinking (размышления). По данным OpenAI, Instant более дружелюбен, интеллектуален и лучше выполняет инструкции, в то время как GPT-5.1 Thinking легче воспринимается, быстрее выполняет простые задачи и более настойчиво решает сложные.

OpenAI заявляет, что пользователи могут рассчитывать на более приятный опыт общения благодаря более простой настройке тональности ChatGPT. Доступны новые предустановки тональности, включая Professional, Candid и Quirky (профессиональный, откровенный и необычный). Новые предустановки дополняют существующие: Default, Nerdy, Cynical, Friendly и Efficient (стандартный, занудный, циничный, дружелюбный и эффективный).

ChatGPT также может заблаговременно предлагать обновить настройки во время разговора, когда вы запрашиваете определённый тон или стиль. По умолчанию у GPT-5.1 Instant более тёплый и игривый тон, и с большей вероятностью он будет соответствовать заданным вами параметрам. GPT-5.1 Thinking может точнее адаптировать время обдумывания к вопросу, а ответы становятся более чёткими и содержат меньше неопределённых терминов.

Модели GPT 5.1 Instant и Thinking доступны подписчикам Pro, Plus, Go и Business уже сегодня, а позже их получат и бесплатные пользователи. Пользователям Enterprise и Edu будет предоставлен семидневный ранний доступ, после чего GPT-5.1 станет моделью по умолчанию.

При этом базовая модель GPT-5 останется доступной в раскрывающемся списке устаревших моделей для платных подписчиков в течение следующих трёх месяцев.
3
