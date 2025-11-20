Top.Mail.Ru

Теперь можно пользоваться: создатели ChatGPT мощно обновили браузер Atlas

Фархад

Chatgpt

Стартап OpenAI выпустил первое крупное обновление ChatGPT Atlas — браузера на базе искусственного интеллекта для Mac со встроенным чат-ботом.

Новая версия браузера предлагает аж девять новых функций. Наиболее заметным изменением пользовательского интерфейса стала новая опция для вертикальных вкладок, которые динамически меняют размер в регулируемой боковой панели, а также новый интерфейс управления загрузками.

Кроме того, приложение теперь поддерживает пароли из iCloud, что позволяет создавать и использовать пароли для сайтов, сохранённых в iCloud. Также теперь можно импортировать расширения Chrome и устанавливать Google поисковой системой по умолчанию.

Плюс добавили ​​возможность выбора нескольких вкладок одновременно (Shift + клик мыши), а также возможность переключения между последними использованными вкладками с помощью Control + Tab. Кроме того, разработчики улучшили отзывчивость боковой панели Ask ChatGPT.

Скачать Atlas можно на сайте ChatGPT.
Источник:
MacRumors
