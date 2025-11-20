Теперь можно пользоваться: создатели ChatGPT мощно обновили браузер Atlas

Стартап OpenAI выпустил первое крупное обновление ChatGPT Atlas — браузера на базе искусственного интеллекта для Mac со встроенным чат-ботом.
Кроме того, приложение теперь поддерживает пароли из iCloud, что позволяет создавать и использовать пароли для сайтов, сохранённых в iCloud. Также теперь можно импортировать расширения Chrome и устанавливать Google поисковой системой по умолчанию.
Плюс добавили возможность выбора нескольких вкладок одновременно (Shift + клик мыши), а также возможность переключения между последними использованными вкладками с помощью Control + Tab. Кроме того, разработчики улучшили отзывчивость боковой панели Ask ChatGPT.
Скачать Atlas можно на сайте ChatGPT.