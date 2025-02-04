Теперь официально: Apple запустила новое приложение «Приглашения»

Фархад

Apple

Сегодня, 4 февраля, компания Apple представила новое приложение под названием «Приглашения Apple». Оно позволяет подписчикам iCloud+ планировать различные мероприятия, включая дни рождения, выпускные, вечеринки и многое другое.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В приложении можно создавать приглашения, а затем делиться ими с друзьями. Есть возможность кастомизации: можно выбрать фоновое изображение из приложения «Фото» или выбрать фон из эмодзи и задать шрифт. Apple автоматически добавляет информацию из приложений «Карты» и «Погода», чтобы у приглашённых были все необходимые данные для посещения мероприятия.

Получатели приглашений могут подтвердить своё участие. Также есть опция отслеживания всех ответов отправителем. В день проведения мероприятия можно создать совместный плейлист, чтобы каждый мог внести в него свои любимые треки, а специальный общий альбом позволяет посетителям мероприятия просматривать фотографии и видео.

«Приглашения Apple» входят в пакет iCloud+, который стоит от 59 рублей в месяц.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Новый сервис Apple засветился до анонса. Компания куда-то приглашает
Как отключить бесконечное воспроизведение видео в iOS 18
Apple перевыпустила iOS 18.3 для некоторых iPhone

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+646
law
Такая же ненужная вещь как дневник)
Вчера в 21:03
#
+381
d’Autriche law
Как и мимоджи. Но это привносит забавное разнообразие
Вчера в 21:42
#

Читайте также