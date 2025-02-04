Теперь официально: Apple запустила новое приложение «Приглашения»

Сегодня, 4 февраля, компания Apple представила новое приложение под названием «Приглашения Apple». Оно позволяет подписчикам iCloud+ планировать различные мероприятия, включая дни рождения, выпускные, вечеринки и многое другое.
Получатели приглашений могут подтвердить своё участие. Также есть опция отслеживания всех ответов отправителем. В день проведения мероприятия можно создать совместный плейлист, чтобы каждый мог внести в него свои любимые треки, а специальный общий альбом позволяет посетителям мероприятия просматривать фотографии и видео.
«Приглашения Apple» входят в пакет iCloud+, который стоит от 59 рублей в месяц.
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