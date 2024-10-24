Теперь официально: iPad mini лишился самого досадного недостатка, и теперь его точно можно брать

Олег

Фото: Apple


Компания Apple избавила «миник» от неприятного дефекта экрана. Об этом пишет WCCF Tech.

Ранее мы уже публиковали инсайд о том, что Apple внесла в iPad mini 7 аппаратные изменения, которые в теории должны были убрать так называемый «эффект желе» матрицы — когда при скроллинге в вертикальном положении планшета левая часть изображения не поспевала за правой в отрисовке анимации. Теперь это изменение подтверждено.

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Согласно источнику, первые блогеры начали получать на руки iPad mini 7 и делиться тестами в соцсетях. Все новоиспеченные владельцы новых «миников» в один голос заявляют: «эффекта желе» у экрана больше нет, и главный недостаток iPad mini 6 был устранен в новой модели. Если кого-то из фанатов смущал данный дефект, то теперь можно смело покупать iPad mini 7. 

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Источник:
WCCF Tech
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