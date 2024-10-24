Теперь официально: iPad mini лишился самого досадного недостатка, и теперь его точно можно брать



Компания Apple избавила «миник» от неприятного дефекта экрана. Об этом пишет WCCF Tech.



Ранее мы уже



Компания Apple избавила «миник» от неприятного дефекта экрана. Об этом пишет WCCF Tech.Ранее мы уже публиковали инсайд о том, что Apple внесла в iPad mini 7 аппаратные изменения, которые в теории должны были убрать так называемый «эффект желе» матрицы — когда при скроллинге в вертикальном положении планшета левая часть изображения не поспевала за правой в отрисовке анимации. Теперь это изменение подтверждено.



Согласно источнику, первые блогеры начали получать на руки iPad mini 7 и делиться тестами в соцсетях. Все новоиспеченные владельцы новых «миников» в один голос заявляют: «эффекта желе» у экрана больше нет, и главный недостаток iPad mini 6 был устранен в новой модели. Если кого-то из фанатов смущал данный дефект, то теперь можно смело покупать iPad mini 7.