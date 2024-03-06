Теперь «Шедеврум» может менять любые изображения по текстовому запросу

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Можно загрузить собственные фото или изображения и попросить нейросеть сменить стиль либо отдельные детали, например расцветку или фон. Также в приложении есть много готовых вариантов. Даже режим, который «превратит» вас в волчару.Отредактировать изображение можно с помощью текстовых команд. Нейросеть YandexART проанализирует запрос и обработает фото и выдаст готовый результат примерно через 30 секунд. Например, так нейросеть видит Тима Кука, если бы его портрет нарисовал Ван Гог.Чтобы получить уникальное изображение, достаточно выбрать ручной режим в разделе «Фильтрумы» и написать, какие изменения стоит сделать нейросети. Также в настройках можно регулировать уровень фантазии, сохранить оригинал или отобразить картинку в негативе.Также «Яндекс» добавил несколько новых фильтров, которые можно применить вместо описания в ручную.