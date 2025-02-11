Теперь в «Госуслугах» можно отправить сообщение по номеру автомобиля. Как это сделать и зачем?

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Если автомобиль мешает проехать или его грузят на эвакуатор, об этом можно сообщить хозяину анонимно.
Сообщения передаются анонимно, однако если авто не отмечалось в профиле «Госуслуг», уведомление о происшествии не дойдет.
Характер сообщений в сервисе строго ограничен, а начать чат по одной машине можно только раз в сутки. Для отправки доступно не больше пяти сообщений в день.
Вот о чем можно предупредить:
- Авто блокирует проезд
- Произошло ДТП
- Авто эвакуируют
- Срабатывает сигнализация
- Включены фары
- Открыто окно
- Спущено колесо
На сообщение предусмотрены ответы:
- Спасибо
- Уже выхожу
- Выйду через 5 минут
- Выйду через 10 минут
Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов.
Обновление приходит постепенно, и в данный момент может быть доступно не всем.