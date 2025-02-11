Теперь в «Госуслугах» можно отправить сообщение по номеру автомобиля. Как это сделать и зачем?

Артем
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Фото: Unsplash

Если автомобиль мешает проехать или его грузят на эвакуатор, об этом можно сообщить хозяину анонимно.

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«Госуслуги» добавили возможность оповестить владельца автомобиля, если случилось что-то экстренное. Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть раздел «Транспорт права», а затем перейти в «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Там вас попросят указать номер автомобиля адресата и свою геопозицию, чтобы владелец не сомневался, что речь идет о его машине. 

Сообщения передаются анонимно, однако если авто не отмечалось в профиле «Госуслуг», уведомление о происшествии не дойдет. 

Характер сообщений в сервисе строго ограничен, а начать чат по одной машине можно только раз в сутки. Для отправки доступно не больше пяти сообщений в день.

Вот о чем можно предупредить:

  • Авто блокирует проезд
  • Произошло ДТП
  • Авто эвакуируют
  • Срабатывает сигнализация
  • Включены фары
  • Открыто окно
  • Спущено колесо


На сообщение предусмотрены ответы:

  • Спасибо
  • Уже выхожу
  • Выйду через 5 минут
  • Выйду через 10 минут


Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов.

Обновление приходит постепенно, и в данный момент может быть доступно не всем.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+83
Smerch777S
И как простите это сообщение дойдет до владельца машины?😁
Сейчас основной % людей, не читают всякий спам из смс и не отвечают на незнакомые звонки))))
Приложения типо госуслуг, как правило работают коряво и не присылают как это необходимо «пуши», либо человек их сам в них отключает из-за той же корявости приложения, чтоб не раздражало😂
Короче вы пишите конечно нам, но это совершенно бесполезно, ну или в 99% случаях… Но вы пишите конечно, ведь мыж бабло не просто так вложили)))
45 минут назад
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