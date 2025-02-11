Теперь в «Госуслугах» можно отправить сообщение по номеру автомобиля. Как это сделать и зачем?

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Если автомобиль мешает проехать или его грузят на эвакуатор, об этом можно сообщить хозяину анонимно. Если автомобиль мешает проехать или его грузят на эвакуатор, об этом можно сообщить хозяину анонимно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Авто блокирует проезд

Произошло ДТП

Авто эвакуируют

Срабатывает сигнализация

Включены фары

Открыто окно

Спущено колесо

Спасибо

Уже выхожу

Выйду через 5 минут

Выйду через 10 минут

«Госуслуги» добавили возможность оповестить владельца автомобиля, если случилось что-то экстренное. Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть раздел «Транспорт права», а затем перейти в «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Там вас попросят указать номер автомобиля адресата и свою геопозицию, чтобы владелец не сомневался, что речь идет о его машине.Сообщения передаются анонимно, однако если авто не отмечалось в профиле «Госуслуг», уведомление о происшествии не дойдет.Характер сообщений в сервисе строго ограничен, а начать чат по одной машине можно только раз в сутки. Для отправки доступно не больше пяти сообщений в день.Вот о чем можно предупредить:На сообщение предусмотрены ответы:Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов.Обновление приходит постепенно, и в данный момент может быть доступно не всем.