Теперь в Telegram все смогут постить сторис. После этого анонса Дурова в мессенджере начался сущий ад

Фархад
Telegram

Сегодня, 14 августа, в 10 годовщину с момента запуска популярного мессенджера Telegram его создатель Павел Дуров решил поздравить пользователей.

Он подчеркнул, что аудитория мессенджера достигла отметки в 800 млн активных пользователей только благодаря сарафанному радио. Следующий шаг Telegram — выход за рамки обмена сообщениями, чтобы возглавить инновации в соцсетях в целом и сделать жизни миллиардов людей лучше.

Вместе с этим Дуров заявил, что долгожданные Истории теперь доступны всем пользователям, но обновление будет развёртываться постепенно. Если вам, вдруг надоели сторис премиум-пользователей, готовьтесь к тому, что в ближайшее время их станет в разы больше. На этот случай у нас есть подробный гайд: как убрать сториз с главного экрана Telegram. Ну а если вы планируете поэкспериментировать с новой фичей мессенджера, ловите инструкцию по созданию невероятных историй.
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Источник:
Дуров
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Комментарии

+569
franzisonfire
Нахрена оно надо в мессенджерах?
Сегодня в 12:40
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s_medik
+3361
s_medik
А какой сущий ад начался?
У меня 831 контакт и одна сторис только висит.
Сегодня в 14:49
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