Теперь в Telegram все смогут постить сторис. После этого анонса Дурова в мессенджере начался сущий ад

Сегодня, 14 августа, в 10 годовщину с момента запуска популярного мессенджера Telegram его создатель Павел Дуров решил поздравить пользователей.
Он подчеркнул, что аудитория мессенджера достигла отметки в 800 млн активных пользователей только благодаря сарафанному радио. Следующий шаг Telegram — выход за рамки обмена сообщениями, чтобы возглавить инновации в соцсетях в целом и сделать жизни миллиардов людей лучше.
Вместе с этим Дуров заявил, что долгожданные Истории теперь доступны всем пользователям, но обновление будет развёртываться постепенно. Если вам, вдруг надоели сторис премиум-пользователей, готовьтесь к тому, что в ближайшее время их станет в разы больше. На этот случай у нас есть подробный гайд: как убрать сториз с главного экрана Telegram
. Ну а если вы планируете поэкспериментировать с новой фичей мессенджера, ловите инструкцию по созданию невероятных историй
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