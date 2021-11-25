

Tesla привнесла новые странные условия для запуска и работы системы автопилотирования. Об этом рассказал профильный зарубежный ресурс Electrek.co.



Ранее, из-за большого общественного резонанса вокруг нескольких аварий с участием электрокаров Tesla на «автопилоте», компания начала предпринимать меры, чтобы сократить случаи столкновений. Очередным способом улучшить статистику стала новая функция в бета-версии системы Full Self-Driving — прежде чем её включить, пользователю придется согласиться на запись видео.



При загрузке и установке последней бета-сборки ПО фирменного автопилота Tesla, система отображает новое предупреждение:



«Включая FSD Beta, я разрешаю Tesla собирать данные, связанные с VIN-номером автомобиля, с внешних камер автомобиля и с камер кабины в случае возникновения серьезной угрозы безопасности или при столкновении»





