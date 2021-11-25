Tesla привнесла новые странные условия для запуска и работы системы автопилотирования. Об этом рассказал профильный зарубежный ресурс Electrek.co.
Ранее, из-за большого общественного резонанса вокруг нескольких аварий с участием электрокаров Tesla на «автопилоте», компания начала предпринимать меры, чтобы сократить случаи столкновений. Очередным способом улучшить статистику стала новая функция в бета-версии системы Full Self-Driving — прежде чем её включить, пользователю придется согласиться на запись видео.
При загрузке и установке последней бета-сборки ПО фирменного автопилота Tesla, система отображает новое предупреждение:
«Включая FSD Beta, я разрешаю Tesla собирать данные, связанные с VIN-номером автомобиля, с внешних камер автомобиля и с камер кабины в случае возникновения серьезной угрозы безопасности или при столкновении»
В целом, Tesla довольно давно использует записи с камер внутри и снаружи автомобиля для аналитики и обучения своих нейронных сетей, а также улучшения системы навигации. Однако впервые компания собирается не только снимать видео, но и привязывать их к конкретному автомобилю посредством фиксации VIN-номера. Теоретически, при определенных обстоятельствах это позволит не только идентифицировать любой отдельно взятый автомобиль, но и его владельца — а это уже может считаться вторжением в личную жизнь. Напомним, что FSD собирается записывать видео не только вокруг авто, но и в его салоне.
Очевидно, что Tesla внедрила новое условие не ради того, чтобы подглядывать за своими клиентами (или, по крайней мере, не только ради этого). По сути, эта функция является очередной мерой перестраховки — Tesla хочет очистить свою репутацию и собрать как можно больше сведений о любых авариях с участием ее электрокаров, чтобы доказать «невиновность» системы Full Self-Driving. Ранее из-за публичных разбирательств по этому поводу пострадал даже сам Илон Маск.
К слову, чаще всего автомобиль действительно ни при чем — виновниками аварий в основном становятся водители авто, которые устраивают шоу за рулем, проводят эксперименты, или просто халатно относятся к управлению машиной. В связи с этим ранее Tesla внедрила еще одно ограничение: все желающие пользоваться FSD сначала должны пройти своеобразное семидневное тестирование.
Ранее мы рассказали, какими хитрыми способами Apple пытается исправить свой рейтинг.
Очевидно, что Tesla внедрила новое условие не ради того, чтобы подглядывать за своими клиентами (или, по крайней мере, не только ради этого). По сути, эта функция является очередной мерой перестраховки — Tesla хочет очистить свою репутацию и собрать как можно больше сведений о любых авариях с участием ее электрокаров, чтобы доказать «невиновность» системы Full Self-Driving. Ранее из-за публичных разбирательств по этому поводу пострадал даже сам Илон Маск.
К слову, чаще всего автомобиль действительно ни при чем — виновниками аварий в основном становятся водители авто, которые устраивают шоу за рулем, проводят эксперименты, или просто халатно относятся к управлению машиной. В связи с этим ранее Tesla внедрила еще одно ограничение: все желающие пользоваться FSD сначала должны пройти своеобразное семидневное тестирование.
Ранее мы рассказали, какими хитрыми способами Apple пытается исправить свой рейтинг.
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