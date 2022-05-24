Tesla на автопилоте устроила страшную аварию. Есть погибшие

Электрокар Tesla с включенным режимом автопилотирования попал в серьезное ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет азиатский ресурс ITHome.Согласно источнику, американец Кевин Джордж Азиз Риад ночью проезжал город Гардинер (Лос-Анджелес) на своей Tesla Model S. Двигаясь с высокой скоростью он включил фирменную систему автопилотирования и допустил, чтобы электрокар проехал на красный сигнал светофора. В результате Tesla на скорости 119 км/ч врезалась в Honda Civic на перекрестке. Оба человека в Honda погибли на месте, а двое в Tesla получили ранения средней степени тяжести.Судебное дело заведено против водителя, который, по мнению властей, допустил «грубую небрежность за рулем» и фактически убил двух человек. Всё дело в том, что ДТП произошло в 2019 году; одна из версий следствия гласит, что в то время автопилот Tesla не учитывал светофоры автоматически, а значит об этом должен был позаботиться водитель. Обвинение считает, что такая халатность равноценна убийству людей и не может быть расценена как «неосторожность», которая предусматривает до 1 года заключения.Сейчас изучаются все возможные сценарии, которые могли привести к столь страшной аварии. Всё еще остается загадкой, почему автопилот не притормозил в городе и не заметил светофоры — люди делают различные предположения. Однако сам факт гибели двух человек в ДТП при такой скорости, похоже, спровоцирует беспрецедентное по своей строгости судебное решение для водителя. Ранее подобные случаи признавались судами США как «трагическая случайность» или «неосторожность», и карались сравнительно мягко.