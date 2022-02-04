Автопроизводитель Tesla сообщает об отзыве 817 тысяч своих электромобилей из-за дефекта в ремнях безопасности. Об этом сообщает Hypebeast.
Ранее на этой неделе в электрокарах Tesla уже нашли опасный глюк: в режиме «ассистента водителя» машина вместо полной остановки на перекрестках сначала притормаживала, потом прокатывалась дальше и снова останавливалась. Эта проблема могла стать причиной ДТП и компания Илон Маска провела отзывную кампанию для порядка 54 тысяч авто.
Теперь в Tesla обнаружена новая недоработка. Пользователи сообщают, что электрокар не оповещает водителя о том, что ремень не пристегнут. В результате человек может забыть пристегнуться и серьезно пострадать при ДТП. Проблема коснулась отдельных автомобилей производства 2017-2022 годов, в частности моделей Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Она проявляется выборочно и, похоже, является программным сбоем. Tesla заявила об отзывной кампании в отношении 817 тысяч своих электрокаров. В ближайшее время Tesla выпустит обновление ПО, которое исправит проблему, а тем, кто не может самостоятельно установить апдейт, помогут сотрудники авторизованных сервисов Tesla.
К слову, это далеко не первый «прокол» компании. Недавно Tesla продала и привезла покупательнице электрокар без тормозов.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск строит большие планы относительно своего антропоморфного робота Tesla Bot.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: