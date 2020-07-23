Tesla опубликовала свой квартальный отчет. По этим данным прибыль компании во втором квартале 2020 года составила 104 миллионов долларов или 2,18 доллара на акцию. Отмечается, что автопроизводитель электрокаров впервые стал прибыльным четыре квартала подряд за 17 лет своего существования.
Теперь Tesla может войти в индекс S&P 500, который отражает динамику стоимости акций 500 крупнейших по капитализации американских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя S&P Dow Jones Indexes. По его словам, добавление акций в индекс может произойти в любой момент, как только компания получит право на рассмотрение.
Рыночная стоимость Tesla сейчас составляет 295 миллиардов долларов. Акции компании в 2020 году выросли более чем в три раза. Глава компании Илон Маск заявил о планах построить завод по производству электромобилей в Техасе. Он подчеркнул, что там будут выпускать электромобили Cybertruck, Model 3 и Model Y.
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