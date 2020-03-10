Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Tesla изготовила миллион электрокаров. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в своем Твиттере. Он также поделился фотографией миллионного автомобиля, им стала красная Model Y, и поздравил команду с достижением рубежа. Это важный момент для автопроизводителя, который появился в 2003 году.Компания выпустила свой первый электрокар Roadster еще в 2008 году, а это означает, что потребовалось чуть более двенадцати лет, чтобы преодолеть рубеж в миллион электромобилей. Несмотря на это, Tesla может в конечном итоге гораздо быстрее преодолеть отметку в два миллиона, исходя из текущих целей автопроизводителя. В январском отчете о прибыли компания заявила, что надеется отгрузить более 500 000 автомобилей по всему миру в 2020 году. Авторитетные производители такие как Toyota или Volkswagen выпускают более десяти миллионов автомобилей в год, Тем не менее, для Tesla выпустить миллионный электромобиль — это огромное достижение, как для автомобильного стартапа, который занимается производством только электрокаров.Во многом этого рубежа удалось достичь благодаря запуску производства за пределами США. В конце прошлого года Tesla представила свои первые автомобили, произведенные на заводе в Шанхае. Помимо этого, компания также готовит площадку для своего четвертого Gigafactory около Берлина в Германии.Ожидается, что в этом месяце Tesla начнет поставки своего нового электромобиля Model Y. Тем временем производство пикапа Cybertruck должно быть запущено в конце 2021 года.