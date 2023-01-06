iPhone 14 Pro Always-on Display Apple

Тест: насколько сильно разряжает iPhone 14 Pro режим Always-on Display с обоями?

Олег

iPhone 14 Pro


Блогеры провели тестирование нового режима Always-on Display на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с целью проверить, насколько сильно отображение обоев на локскрине расходует аккумулятор. На тест обратили внимание в MacRumors.

Во время эксперимента парни в течение 24 часов сравнивали расход заряда аккумулятора iPhone 14 Pro в трех режимах — Always-on Display с отображением обоев, Always-on Display без обоев с часами и датой, и полностью выключенный дисплей. Результаты получились следующими:

Тест

Полностью выключенный дисплей ожидаемо не разряжает смартфон. Но вот в случае с обоями и без них результат отличается. Например, когда на экране отображались лишь время и дата, смартфон сохранил за сутки 84% заряда, а с обоями — всего 80%. Чтобы было легче считать, тестировщики вывели такую формулу: Always-on Display с обоями расходует примерно 0,8% заряда в час, а без обоев — 0,6% в час. 

iPhone 14 Pro

Еще один любопытный момент выявился при сравнении Always-on Display у iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. При длительном нахождении в этом режиме Samsung перемещает часы по экрану — скорее всего, это делается, чтобы OLED-матрица не выгорала. На iPhone 14 Pro такой меры не предусмотрено и текст всегда находится на одном и том же месте. 



Напомним, что с релизом iOS 16 и iPhone 14 Pro в системе предлагался лишь один вариант Always-on Display с обоями. Однако с обновлением до iOS 16.2 Apple добавила вариант без обоев, когда на экране отображается лишь минимум информации. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+188
Holldann
Пипец вы математики. 100-84=84. Исправьте текст, не позорьтесь. А то по-вашему 80 больше чем 84 выходит. Дэбилы, бл ть.©️
Вчера в 17:11
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+188
Holldann Holldann
О, поправили👏🏻
Вчера в 18:07
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