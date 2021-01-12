Telegram стал вторым по количеству загрузок в США. С 6 января мессенджер скачали около 545 тысяч раз, а это в три раза больше, чем неделей ранее. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.
Рост популярности мессенджера обуславливается ситуацией с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter на фоне протестов в США. Также стоит отметить, что Apple и Google удалили из своих магазинов клиент соцсети Parler, которую используют сторонники бывшего президента.
Также на рост числа загрузок Telegram повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, который требует от пользователей соглашения на обмен данными с Facebook. Павел Дуров раскритиковал это решение и призвал Марка Цукерберга проявить уважение.
Помимо этого, Дуров недавно ответил на вопросы пользователей в своём чате. Создатель Telegram рассказал о работе над специальной версией для мобильного браузера Safari. Она может понадобиться в случае внезапной блокировки мессенджера в App Store со стороны Apple.
В США уже начались нападки на Telegram со стороны представителей демократической партии. К примеру, участница антифашистского движения Гвен Снайдер призывает Apple и Google заблокировать Telegram в App Store и Google Play. По её словам, туда переместились расисты после блокировки Parler.
With Parler down, there are going to be a ton of white supremacists switching to (or back to) @Telegram, a company that has sheltered some of the worst, most explicitly pro-terror Nazi groups for years now.— Gwen Snyder is uncivil (@gwensnyderPHL) January 11, 2021
RT to tell @apple & @google to KICK TELEGRAM OFF their app stores, too.
Сейчас политическая среда оказывает мощное влияние на крупные IT-компании. Нам остаётся наблюдать за дальнейшим развитием событий вокруг социальных платформ.
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Ну что, пора качать телегу на иос, а то выпилят её из магазина до второго пришествия Трампа)))
Живе асашай, да начнётся политсру ;)
Parler на днях просто грохнули.
Вот народ и ломанулся в телеграмм.
Пашка, это твой звездный час)