Sony Interactive Entertainment подтвердила даты релиза своих самых ожидаемых эксклюзивов для текущего поколения консолей. Долгожданное продолжение «Одни из нас» выйдет 19 июня, а «Призрак Цусимы» от студии Sucker Punch будет запущен 17 июля.



«Обе наши команды столкнулись с суровыми реалиями из-за пандемии COVID-19. Мир изменился и мы вынуждены приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям», — говорится в официальном блоге PlayStation.

The Last Of Us II и Ghost of Tsushima были задержаны из-за последствий пандемии коронавируса. Теперь SIE уверена, что готова представить два своих долгожданных хита уже этим летом.



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