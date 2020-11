Игра года — The Last Of Us Part II

— The Last Of Us Part II Премия «Выбор критиков» — Hades

— Hades Лучшая игра на ПК — Death Stranding

— Death Stranding Лучшая игра на Playstation — The Last Of Us Part II

— The Last Of Us Part II Лучшая игра на Xbox — Ori and the Will of the Wisps

— Ori and the Will of the Wisps Лучшая игра на Nintendo Switch — Animal Crossing: New Horizons

— Animal Crossing: New Horizons Лучший сюжет — The Last Of Us Part II

— The Last Of Us Part II Лучшая визуальный дизайн — The Last Of Us Part II

— The Last Of Us Part II Лучшая киберспортивная игра — Call of Duty: Modern Warfare

— Call of Duty: Modern Warfare Лучший звуковое сопровождение — The Last Of Us Part II

— The Last Of Us Part II Лучшая независимая игра — Hades

— Hades Лучшая мультиплеерная игра — Fall Guys

— Fall Guys Студия года — Naughty Dog

— Naughty Dog Премия «Мы до сих пор играем» (лучшая поддержка) — Minecraft

(лучшая поддержка) — Minecraft Лучшая семейная игра — Fall Guys

— Fall Guys Лучшее игровое сообщество — Minecraft

— Minecraft Лучшая актёрская игра — Сандра Саад (Marvel’s Avengers)

— Сандра Саад (Marvel’s Avengers) Премия «Выдающийся вклад в индустрию» — itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic и другие

— itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic и другие «Зал славы» — серия Worms и её студия-разработчик Team17

— серия Worms и её студия-разработчик Team17 Лучшее дополнение — No Man’s Sky: Origins

— No Man’s Sky: Origins Премия «Прорыв года» — Among Us

— Among Us Лучшее «железо» — Nvidia GeForce RTX 3080

— Nvidia GeForce RTX 3080 Лучший новый стример/ведущий — iamBrandon

— iamBrandon Лучшая мобильная игра — LEGO Builder’s Journey

— LEGO Builder’s Journey Самая ожидаемая игра — God of War: Ragnarök







В ночь с 24 на 25 ноября прошла церемония вручения наград Golden Joystick. Большинство победителей было выбрано с помощью пользовательского голосования и лишь только часть определялась судебной коллегией.Наибольшее количество наград забрали The Last of Us Part II, Hades, Fall Guys и Minecraft. Церемония вручения прошла в формате онлайн, а ведущими шоу выступили актёры Трэвис Уиллингем (Avengers, TLOU2, Jedi Fallen Order) и Лора Бэйли (Эбби из The Last of Us Part II).