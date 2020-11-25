В ночь с 24 на 25 ноября прошла церемония вручения наград Golden Joystick. Большинство победителей было выбрано с помощью пользовательского голосования и лишь только часть определялась судебной коллегией.
Наибольшее количество наград забрали The Last of Us Part II, Hades, Fall Guys и Minecraft. Церемония вручения прошла в формате онлайн, а ведущими шоу выступили актёры Трэвис Уиллингем (Avengers, TLOU2, Jedi Fallen Order) и Лора Бэйли (Эбби из The Last of Us Part II).
Победители Golden Joystick 2020:
- Игра года — The Last Of Us Part II
- Премия «Выбор критиков» — Hades
- Лучшая игра на ПК — Death Stranding
- Лучшая игра на Playstation — The Last Of Us Part II
- Лучшая игра на Xbox — Ori and the Will of the Wisps
- Лучшая игра на Nintendo Switch — Animal Crossing: New Horizons
- Лучший сюжет — The Last Of Us Part II
- Лучшая визуальный дизайн — The Last Of Us Part II
- Лучшая киберспортивная игра — Call of Duty: Modern Warfare
- Лучший звуковое сопровождение — The Last Of Us Part II
- Лучшая независимая игра — Hades
- Лучшая мультиплеерная игра — Fall Guys
- Студия года — Naughty Dog
- Премия «Мы до сих пор играем» (лучшая поддержка) — Minecraft
- Лучшая семейная игра — Fall Guys
- Лучшее игровое сообщество — Minecraft
- Лучшая актёрская игра — Сандра Саад (Marvel’s Avengers)
- Премия «Выдающийся вклад в индустрию» — itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic и другие
- «Зал славы» — серия Worms и её студия-разработчик Team17
- Лучшее дополнение — No Man’s Sky: Origins
- Премия «Прорыв года» — Among Us
- Лучшее «железо» — Nvidia GeForce RTX 3080
- Лучший новый стример/ведущий — iamBrandon
- Лучшая мобильная игра — LEGO Builder’s Journey
- Самая ожидаемая игра — God of War: Ragnarök
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