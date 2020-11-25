Golden Joystick 2020
В ночь с 24 на 25 ноября прошла церемония вручения наград Golden Joystick. Большинство победителей было выбрано с помощью пользовательского голосования и лишь только часть определялась судебной коллегией.

Наибольшее количество наград забрали The Last of Us Part II, Hades, Fall Guys и Minecraft. Церемония вручения прошла в формате онлайн, а ведущими шоу выступили актёры Трэвис Уиллингем (Avengers, TLOU2, Jedi Fallen Order) и Лора Бэйли (Эбби из The Last of Us Part II).



Победители Golden Joystick 2020:
  • Игра года — The Last Of Us Part II
  • Премия «Выбор критиков» — Hades
  • Лучшая игра на ПК — Death Stranding
  • Лучшая игра на Playstation — The Last Of Us Part II
  • Лучшая игра на Xbox — Ori and the Will of the Wisps
  • Лучшая игра на Nintendo Switch — Animal Crossing: New Horizons
  • Лучший сюжет — The Last Of Us Part II
  • Лучшая визуальный дизайн — The Last Of Us Part II
  • Лучшая киберспортивная игра — Call of Duty: Modern Warfare
  • Лучший звуковое сопровождение — The Last Of Us Part II
  • Лучшая независимая игра — Hades
  • Лучшая мультиплеерная игра — Fall Guys
  • Студия года — Naughty Dog
  • Премия «Мы до сих пор играем» (лучшая поддержка) — Minecraft
  • Лучшая семейная игра — Fall Guys
  • Лучшее игровое сообщество — Minecraft
  • Лучшая актёрская игра — Сандра Саад (Marvel’s Avengers)
  • Премия «Выдающийся вклад в индустрию» — itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic и другие
  • «Зал славы» — серия Worms и её студия-разработчик Team17
  • Лучшее дополнение — No Man’s Sky: Origins
  • Премия «Прорыв года» — Among Us
  • Лучшее «железо» — Nvidia GeForce RTX 3080
  • Лучший новый стример/ведущий — iamBrandon
  • Лучшая мобильная игра — LEGO Builder’s Journey
  • Самая ожидаемая игра — God of War: Ragnarök
Запись трансляции:



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