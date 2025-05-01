«Оно не развивается», — пользователи приложения Things 3 поделились реальным опытом использования

Вокруг менеджера задач Things 3 сложилась какая-то странная атмосфера всеобщего одобрения. Оно часто попадается в различных подборках и рекомендациях. Я спросил у пользователей приложения реальное мнение. Оказалось, что польза в покупке не самого дешевого приложения отсутствует.
А что по недостаткам? Приложение придется покупать под каждую платформу — отдельно на iOS, iPadOS и macOS. Последняя, на минуточку, обойдется вам в 4 490 рублей.
Пользователи сошлись во мнении, что Things 3 остановился в развитии и после недавней интеграции в календарь «Напоминания» значительно его обошли в плане удобства и простоты использования. Также среди недостатков отмечается отсутствие кроссплатформенности. Things 3 работает только в экосистеме Apple.
Вот еще несколько недостатков. В Things 3 отсутствует возможность совместной работы. «Вести список покупок с женой не выйдет», — отметил Alexander Polyakov. Также в комментариях отметились пользователи, которым не хватило функциональности в Things 3, — «После Todoist выглядит проще, но неудобнее».
К нашему обсуждению подключились ребята с канала «Очень плохие обзоры». Там также подчеркнули, что приложение простое, удобное, но в целом не вызывает восторга. По итогу, большинство пользователей сошлось во мнении, что самым удобным вариантом остается связка из приложений Apple: «Заметки», «Напоминания» и «Календарь».