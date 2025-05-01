«Оно не развивается», — пользователи приложения Things 3 поделились реальным опытом использования

Георгий
Things 3

Вокруг менеджера задач Things 3 сложилась какая-то странная атмосфера всеобщего одобрения. Оно часто попадается в различных подборках и рекомендациях. Я спросил у пользователей приложения реальное мнение. Оказалось, что польза в покупке не самого дешевого приложения отсутствует.

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Пользователи хвалят Things 3 за синхронизацию с календарем, удобные виджеты, приятный интерфейс и отсутствие подписок. Также среди преимуществ отметили наличие дедлайнов.

Отзывы

А что по недостаткам? Приложение придется покупать под каждую платформу — отдельно на iOS, iPadOS и macOS. Последняя, на минуточку, обойдется вам в 4 490 рублей.

Пользователи сошлись во мнении, что Things 3 остановился в развитии и после недавней интеграции в календарь «Напоминания» значительно его обошли в плане удобства и простоты использования. Также среди недостатков отмечается отсутствие кроссплатформенности. Things 3 работает только в экосистеме Apple.

Отзывы

Вот еще несколько недостатков. В Things 3 отсутствует возможность совместной работы. «Вести список покупок с женой не выйдет», — отметил Alexander Polyakov. Также в комментариях отметились пользователи, которым не хватило функциональности в Things 3, — «После Todoist выглядит проще, но неудобнее».

К нашему обсуждению подключились ребята с канала «Очень плохие обзоры». Там также подчеркнули, что приложение простое, удобное, но в целом не вызывает восторга. По итогу, большинство пользователей сошлось во мнении, что самым удобным вариантом остается связка из приложений Apple: «Заметки», «Напоминания» и «Календарь». 
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Комментарии

+26
TheEwb
Все уже работает просто вы нет знаете макросов и суб аффов
1 мая 2025 в 14:53
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migachevm
+183
migachevm
плачу за платный тудуист по цене за месяц как за пачку сигарет — выше всяких похвал, пользуюсь много лет👍 перепробовал и штатную напоминалку и Things3. Тудуист перекрыл все мои хотелки от планировщика задач🤌
3 мая 2025 в 01:16
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