Threads оказался никому не нужен — из новой соцсети бегут без оглядки, и вот почему

Олег
Threads
Фото: 9to5Mac

Использование Threads упало до минимальных значений c момента запуска. Об этом пишет 9to5Mac. 

Ранее мы рассказывали, что такое Threads, в чем его фишка, а также что он крайне быстро набрал аудиторию — 100 млн пользователей всего за 5 дней. Однако похоже, что соцсеть не стала трендовой; интерес к ней стремительно снижается. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно источнику, Threads поднялся как альтернатива Twitter и в том числе на фоне странных решений владельца Twitter, Илона Маска — например, ограничения количества просмотренных твитов в сутки. Теперь же лимиты сняты, и количество пользователей Threads, которые заходят туда rаждый день, снизилось до 13 млн. Это падение на впечатляющие 70% по сравнению с пиком 7 июля. 

Более того, сократилось и среднее время, проводимое людьми в приложениях для iOS и Android. В период хайпа оно составляло в среднем 19 минут, а сейчас — всего 4 минуты. При этом у Twitter всё хорошо: количество активных пользователей держится на уровне 200 млн, а среднее время, проведенное ими в приложении, составляет 30 минут в день. 

Спад интереса после большого запуска нового продукта — это норма, но источник пишет, что цифры падения всерьез беспокоят компанию, которой принадлежит Threads. При этом журналисты считают, что она сама виновна в таком спаде: не проявила интереса к функциям, которых просили пользователи (например, хронологическая лента), а также продвижение в ленте компаний вместо частных блогеров. 
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Бой между Маском и Цукербергом под угрозой срыва. Причина максимально милая и стыдная одновременно
Вышла игра по мотивам сражения Маска и Цукерберга. Можно поиграть прямо в браузере
Нейросеть показала Маска, Цукерберга и других миллиардеров, которые бомжуют и живут в лесу. Просто обнять и плакать!
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшие 18 месяцев
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный
Мошенники вконец обнаглели: теперь им мало лишь забрать ваши деньги
Таксисты массово отказываются от заказов. Они недовольны тем, что «Яндекс» скрывает от них важную информацию

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу