Threads оказался никому не нужен — из новой соцсети бегут без оглядки, и вот почему

Фото: 9to5Mac



Использование Threads упало до минимальных значений c момента запуска. Об этом пишет 9to5Mac.



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Использование Threads упало до минимальных значений c момента запуска. Об этом пишет 9to5Mac.Ранее мы рассказывали, что такое Threads в чем его фишка , а также что он крайне быстро набрал аудиторию — 100 млн пользователей всего за 5 дней. Однако похоже, что соцсеть не стала трендовой; интерес к ней стремительно снижается.



Согласно источнику, Threads поднялся как альтернатива Twitter и в том числе на фоне странных решений владельца Twitter, Илона Маска — например, ограничения количества просмотренных твитов в сутки. Теперь же лимиты сняты, и количество пользователей Threads, которые заходят туда rаждый день, снизилось до 13 млн. Это падение на впечатляющие 70% по сравнению с пиком 7 июля.



Более того, сократилось и среднее время, проводимое людьми в приложениях для iOS и Android. В период хайпа оно составляло в среднем 19 минут, а сейчас — всего 4 минуты. При этом у Twitter всё хорошо: количество активных пользователей держится на уровне 200 млн, а среднее время, проведенное ими в приложении, составляет 30 минут в день.



Спад интереса после большого запуска нового продукта — это норма, но источник пишет, что цифры падения всерьез беспокоят компанию, которой принадлежит Threads. При этом журналисты считают, что она сама виновна в таком спаде: не проявила интереса к функциям, которых просили пользователи (например, хронологическая лента), а также продвижение в ленте компаний вместо частных блогеров.