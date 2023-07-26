Threads внедрил функцию, которая заставит вас на него перейти

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Представленная недавно соцсеть Threads добавила долгожданную настройку, которая ранее пропала из Twitter и нескольких запрещенных в РФ сервисов. Об этом пишет Digital Trends.



Согласно источнику, речь идет о хронологической ленте. В приложении Threads для iOS и Android появилась вкладка «Подписки», и в ней доступна та самая старая-добрая лента с постами в хронологическом порядке. Ранее пользователи очень долго просили вернуть её в несколько популярных, но запрещенных в РФ соцсетей, а также внедрить в Threads с момента её запуска.







Скорее всего, нововведение появилось на фоне



По умолчанию лента Threads открывается в алгоритмической подборке. Чтобы изменить порядок отображения на хронологический, нужно кликнуть на вкладку «Подписки» на главной странице приложения. Если вкладки нет, проверьте обновления и немного подождите — функция может «раскатываться» постепенно. Скорее всего, нововведение появилось на фоне серьезного падения интереса к Threads после хайпа на старте соцсети. Создатели очень хотят удержать аудиторию, и, похоже, готовы для этого принимать невыгодные для себя решения. Известно, что для любой соцсети гораздо выгоднее показывать пользователям посты в алгоритмической подборке, чем давать им возможность смотреть контент по хронологии. Есть вероятность, что в будущем эту настройку уберут из приложения.По умолчанию лента Threads открывается в алгоритмической подборке. Чтобы изменить порядок отображения на хронологический, нужно кликнуть на вкладку «Подписки» на главной странице приложения. Если вкладки нет, проверьте обновления и немного подождите — функция может «раскатываться» постепенно.