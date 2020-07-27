



В июне власти Индии заблокировали жителям страны доступ к 59 приложениями, созданным в Китае, в том числе CamScanner, Shareit, UC Browser и даже TikTok, которым пользовались 200 миллионов индийцев. Теперь в бан попали ещё 47 китайских приложений и игр, а судьба 275 решается прямо сейчас.



Под блокировкой в Индии могут оказаться такие популярные и успешные проекты, как AliExpress, PUBG и Ludo World. Под немилость индийских властей также попали все игры от студии Supercell (в том числе суперхиты Clash of Clans и Clash Royale). Сама эта студия базируется в Финляндии, но одним из её крупнейших инвесторов является китайский IT-гигант Tencent. В Индии будут запрещены любые приложения и игры, как-либо связанные с китайскими корпорациями Meitu, LBE Tech, Perfect, Sina, Netease Games и Yoozoo Global.



В Индии существуют аналоги почти всех китайских сервисов. Например, вместо TikTok можно пользоваться видеоплощадками Mitron и Roposo.



Противостояние Индии с Китаем началось весной 2020 года из-за политических разногласий между странами. В последние недели страны спорят по поводу государственных границ в районе Гималаев. Кроме того, Индия с оглядкой на США подозревает Китай в кибершпионаже с помощью популярных мобильных приложений.







