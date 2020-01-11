Разработчики Instagram добавили в своё приложение несколько эффектов, которые хорошо знакомы пользователям TikTok. Теперь можно обрезать снятое видео, зациклить его и выложить в истории с одним из новых фильтров:
  • SlowMo: эффект замедления
  • Echo: к движениям добавляются размытые полупрозрачные следы
  • Duo: цифровые искажения (почти как в «Матрице»)
Вот как выглядят эти эффекты:



Новыми эффектами уже можно пользоваться в обновлённых версиях приложения Instagram на Android и iOS. Откройте приложение, сделайте свай вправо для перехода к выкладыванию истории, а затем свайпните внизу влево к режиму «Бумеранг» и удерживайте кнопку со значком бесконечности во время съёмки видео. После съёмки в верхней части экрана появятся опция с возможностью обрезать видео, выбрав наиболее удачный фрагмент, а затем можно применить эффекты.

Instagram

Пользователи TikTok используют такие эффекты для создания роликов с креативными идеями (например, искажения изображения имитируют громкий звук), а истории в Instagram до сих пор обычно использовались для наложения на лицо забавных масок в режиме дополненной реальности. Нововведения в режиме «Бумеранг» значительно расширяют творческие возможности пользователей Instagram.


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