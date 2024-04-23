TikTok ликует! Его главый конкурент заблокирован по всему миру

Александр



Компания Apple удалила приложение Likee из App Store по всему миру. Причина неизвестна, ещё больше мистики придаёт то, что оно по-прежнему доступно в «Play Маркете» на Android-устройствах.

Likee — сервис, позволяющий размещать короткие видео с песенками, приколами, лайфхаками и прочим, что кажется пользователям заслуживающим внимания других людей. Он принадлежит сингапурской компании BIGO Technology и напрямую конкурирует с TikTok, шортсами с YouTube и прочими аналогами.

При попытке скачать приложение Likee через App Store пользователи видят сообщение об ошибке «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Причина удаления неизвестна и проблематично даже предположить, с чем она может быть связана.

TikTok, являющийся главным конкурентом Likee, сейчас испытывает трудности в США. Власти страны спустя несколько лет вернулись к идее принудить его владельца — китайскую компанию ByteDance продать её одной из американских компаний, чтобы исключить слежку за гражданами США со стороны правительства Китая. При этом TikTok всё ещё доступен в США. Вопрос с контентом TikTok в России решён более своеобразно — жители РФ могут смотреть ролики только от сограждан, а все иностранные видео и контентмейкеры по умолчанию забанены.

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