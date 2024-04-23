TikTok ликует! Его главый конкурент заблокирован по всему миру





Компания Apple



Likee — сервис, позволяющий размещать короткие видео с песенками, приколами, лайфхаками и прочим, что кажется пользователям заслуживающим внимания других людей. Он принадлежит сингапурской компании BIGO Technology и напрямую конкурирует с TikTok, шортсами с YouTube и прочими аналогами.



При попытке скачать приложение Likee через App Store пользователи видят сообщение об ошибке «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Причина удаления неизвестна и проблематично даже предположить, с чем она может быть связана. Компания Apple удалила приложение Likee из App Store по всему миру. Причина неизвестна, ещё больше мистики придаёт то, что оно по-прежнему доступно в «Play Маркете» на Android-устройствах.Likee — сервис, позволяющий размещать короткие видео с песенками, приколами, лайфхаками и прочим, что кажется пользователям заслуживающим внимания других людей. Он принадлежит сингапурской компании BIGO Technology и напрямую конкурирует с TikTok, шортсами с YouTube и прочими аналогами.При попытке скачать приложение Likee через App Store пользователи видят сообщение об ошибке «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Причина удаления неизвестна и проблематично даже предположить, с чем она может быть связана.

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TikTok, являющийся главным конкурентом Likee, сейчас испытывает трудности в США. Власти страны спустя несколько лет вернулись к идее принудить его владельца — китайскую компанию ByteDance продать её одной из американских компаний, чтобы исключить слежку за гражданами США со стороны правительства Китая. При этом TikTok всё ещё доступен в США. Вопрос с контентом TikTok в России решён более своеобразно — жители РФ могут смотреть ролики только от сограждан, а все иностранные видео и контентмейкеры по умолчанию забанены.