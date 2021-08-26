Видеохостинг TikTok начал массово блокировать контент о криптовалюте и его авторов. Об этом рассказали в CNBC со ссылкой на жалобы контентмейкеров.
Согласно источнику, TikTok внезапно и без объяснения причин ополчился на контент, связанный с биткойном в частности и криптовалютой в целом. Видеоролики на эту тему массово удаляются, а каналы, которые целиком посвящены «крипте» — блокируются. В сети появилось множество жалоб от блогеров, которые не понимают причины таких радикальных действий. Ситуация усложняется с учетом того, что совсем недавно TikTok ввел систему, которая может блокировать видеоролики автоматически — скорее всего, она применяется в текущей ситуации.
Эксперты предполагают, что новое цензурирование имеет цель пресечь мошеннические схемы с использованием криптовалюты — не секрет, что они активно распространяются на контент-площадках. Однако под санкции попадают не только «разводилы», но и добропорядочные блогеры, которые просто обучают аудиторию, как правильно обращаться с «криптой». Среди таких «белых» крипто-блогеров оказался, например, Лукас Димос со своим каналом theblockchainboy — он пожаловался, что за последний месяц TikTok заблокировал не меньше десятка его видеороликов. Он опасается, что очень скоро окажется заблокирован.
Представители TikTok отказались комментировать сложившуюся ситуацию и новое цензурирование. В ответ на запрос CNBC они сослались на правила сервиса, в которых не оказалось никаких упоминаний криптовалюты. Стоит отметить, что способ избежать блокировки всё же есть — блогеру, который рассказывает о «крипте», придется подать заявку на «спецконтент», который якобы распространяет финансовые услуги. Однако этот вариант не соответствует истине и налагает определенные ограничения на авторов.
Ранее мы рассказали, что «Яндекс» запустил свой аналог TikTok — для развития новой площадки компания выделила 50 миллионов рублей, которые планирует выплатить авторам контента после старта. Кроме того, ранее TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире.
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