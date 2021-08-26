TikTok


Видеохостинг TikTok начал массово блокировать контент о криптовалюте и его авторов. Об этом рассказали в CNBC со ссылкой на жалобы контентмейкеров.

Согласно источнику, TikTok внезапно и без объяснения причин ополчился на контент, связанный с биткойном в частности и криптовалютой в целом. Видеоролики на эту тему массово удаляются, а каналы, которые целиком посвящены «крипте» — блокируются. В сети появилось множество жалоб от блогеров, которые не понимают причины таких радикальных действий. Ситуация усложняется с учетом того, что совсем недавно TikTok ввел систему, которая может блокировать видеоролики автоматически — скорее всего, она применяется в текущей ситуации.

Эксперты предполагают, что новое цензурирование имеет цель пресечь мошеннические схемы с использованием криптовалюты — не секрет, что они активно распространяются на контент-площадках. Однако под санкции попадают не только «разводилы», но и добропорядочные блогеры, которые просто обучают аудиторию, как правильно обращаться с «криптой». Среди таких «белых» крипто-блогеров оказался, например, Лукас Димос со своим каналом theblockchainboy — он пожаловался, что за последний месяц TikTok заблокировал не меньше десятка его видеороликов. Он опасается, что очень скоро окажется заблокирован.

Представители TikTok отказались комментировать сложившуюся ситуацию и новое цензурирование. В ответ на запрос CNBC они сослались на правила сервиса, в которых не оказалось никаких упоминаний криптовалюты. Стоит отметить, что способ избежать блокировки всё же есть — блогеру, который рассказывает о «крипте», придется подать заявку на «спецконтент», который якобы распространяет финансовые услуги. Однако этот вариант не соответствует истине и налагает определенные ограничения на авторов.

Ранее мы рассказали, что «Яндекс» запустил свой аналог TikTok — для развития новой площадки компания выделила 50 миллионов рублей, которые планирует выплатить авторам контента после старта. Кроме того, ранее TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

CNBC CNBC

Ссылки по теме:

Несколько детей погибли из-за челленджа в TikTok. Может стоило его запретить? Несколько детей погибли из-за челленджа в TikTok. Может стоило его запретить?

Половина населения Земли установила TikTok. Человечество обречено? Половина населения Земли установила TikTok. Человечество обречено?

YouTube будет платить «тиктокерам» по 10 тысяч долларов YouTube будет платить «тиктокерам» по 10 тысяч долларов