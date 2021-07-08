В TikTok появился фильтр, оживляющий фотографии. Он работает на основе нейросети Deep Nostalgia.


Работает фильтр очень просто. Запустите его и наведите на снимок. После этого человек на фото подмигнет или улыбнется. Результат получается не однозначным, поэтому впечатлительным людям лучше воздержаться от использования.

В соответствующей ветке на reddit пользователи обсуждают работу нового фильтра. По словам некоторых комментаторов, он не всегда работает корректно. Ссылка на фильтр.


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