В TikTok появился фильтр, оживляющий фотографии. Он работает на основе нейросети Deep Nostalgia.
Работает фильтр очень просто. Запустите его и наведите на снимок. После этого человек на фото подмигнет или улыбнется. Результат получается не однозначным, поэтому впечатлительным людям лучше воздержаться от использования.
В соответствующей ветке на reddit пользователи обсуждают работу нового фильтра. По словам некоторых комментаторов, он не всегда работает корректно. Ссылка на фильтр.
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Работает фильтр очень просто. Запустите его и наведите на снимок. После этого человек на фото подмигнет или улыбнется. Результат получается не однозначным, поэтому впечатлительным людям лучше воздержаться от использования.
В соответствующей ветке на reddit пользователи обсуждают работу нового фильтра. По словам некоторых комментаторов, он не всегда работает корректно. Ссылка на фильтр.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru