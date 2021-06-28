TikTok


TikTok назвали лидером среди популярных в РФ соцсетей по распространенности суицидального контента. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на соответствующие исследования.

«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» исследовала популярные среди россиян соцсети на предмет распространенности контента, который пропагандирует смерть. В статистику попали такие ресурсы, как «ВКонтакте», Instagram, TikTok и Facebook. В частности, эксперты изучали, насколько в этих соцсетях распространены хэштеги, относящиеся к тематике суицида («Синий кит»).

В результате, больше всего ссылок на суицидальный контент и его упоминаний было обнаружено в TikTok — это около 1700 видеороликов, посвященных пропаганде смерти и соответствующих групп. Но еще более пугающим является тот факт, что около 700 тысяч россиян приветствуют такой контент: они смотрят его, ставят лайки и пересылают другим.

Глава ассоциации Владимир Зыков сообщил, что TikTok запретил поиск контента по суицидальным хэштегам, однако сами видеоролики с площадки не удалил — то есть, они всё еще доступны тем, кто знает, где их искать.

Подобные материалы были обнаружены и в других соцсетях: в Instagram таких постов найдено около 250 штук, заинтересованы ими оказались примерно 22 тысячи человек. На данный момент все эти записи оставались доступны, а хэштеги — активны. Стоит упомянуть, что при переходе на некоторые из этих постов Instagram предупреждает, что они «поощряют поведение, которое может причинить вред или привести к смерти», однако оно не запрещает просмотр самого материала.

Что касается Facebook и «ВКонтакте» — в них эксперты нашли 30 и 150 тематических постов соответственно; вовлеченность по статистике довольна низкая — от 50 до 250 человек.

Ранее мы рассказали о масштабной утечке аккаунтов популярных соцсетей — Instagram, Facebook и TikTok в них тоже есть. Кроме того, Instagram запустил площадку, которая будет напрямую конкурировать с TikTok. 



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Источник:

Известия Известия

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