Сервис TikTok подал иск к администрации президента США. Он пытается оспорить предстоящую блокировку. Напомним, что ранее Дональд Трамп издал исполнительный указ, предписывающий с 20 сентября запретить американским организациям взаимодействовать с компанией DyteDance, которая владеет сервисом TikTok.
По словам TikTok, запрет не имеет под собой никаких законных оснований. Этот сервис был запущен в США около года назад, и с тех пор безуспешно пытается наладить диалог с американскими властями и получить от них инструкции по соблюдению законодательства страны.
TikTok также утверждает, что данные американских пользователей недоступны властям Китая, поскольку они хранятся серверах в США и Сингапуре. Эти данные отделены от тех, что собираются другими сервисами, разработанными компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok. В своём иске TikTok напомнил, что из-за запрета в США не будет создано 10 тысяч новых рабочих мест, которые запланированы на ближайшие три года в том случае, если сервис всё же продолжит работать в стране.
Трамп обосновал предстоящий запрет TikTok в США заботой о национальной безопасности и экономике. Обычно решение о внесении какой-либо зарубежной организации или какого-либо лица в санкционный список принимается на уровне Министерства экономики или Министерства иностранных дел США, но в данном случае оно принято Белым домом и формально затрагивает не DyteDance, а американские организации. Получается, что Трамп не запретил TikTok работать в США, но сделал его деятельность экономически нецелесообразной, ведь этому сервису фактически будут запрещены любые финансовые поступления от американских компаний.
Переговоры о покупке бизнеса TikTok в США и других странах вела компания Microsoft. Позже стало известно, что она хочет купить этот сервис целиком за исключением Китая, где он работает под другим брендом. Решение о покупке может быть принято до 15 сентября, то есть за 5 дней до того, как в США будет запрещена деятельность DyteDance.
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