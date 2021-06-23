



Instagram запустил в России сервис Reels, который позиционируется в качестве прямого конкурента TikTok. Международный запуск Reels состоялся в августе 2020 года — тогда этот сервис стал доступен в США, Японии, Великобритании, Австралии и ещё примерно в пятидесяти странах. В России Reels до недавних пор не работал.



Reels работает непосредственно в Instagram, то есть по сути представляет собой подраздел этой соцсети. Пользователи могут записывать и выкладывать видеоролики продолжительностью до 30 секунд с различными эффектами и музыкальным сопровождением. Там же можно просматривать контент, выложенный другими людьми, лайкать и комментировать записи. Возможности в Reels по большей части такие же, как в TikTok.







По всей видимости, задержка появления Reels в России связана с проблемой лицензирования музыки. Теперь, когда она разрешилась, российским пользователям также стала доступна относительно новая возможность — теперь они могут добавлять в свои истории музыкальный фон. Для этого у фотографии или видео нужно прикрепить специальный стикер и выбрать композицию из предложенных вариантов.







