

Популярная соцсеть TikTok тестирует показ видеороликов с увеличенной длительностью. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Mac со ссылкой на сообщения от TikTok.



Сама концепция TikTok изначально предполагала именно короткие видеоролики длиной до 1 минуты. На показе такого контента соцсеть «поднялась» на первые места в рейтингах и сердцах миллионов фанатов. Однако сейчас площадка собирается увеличить длительность видео до 5 минут — с августа 2021 года проходит публичное бета-тестирование. Вот что сама компания говорит об этом:



«Если пятиминутные видеоролики помогут TikTok увеличить среднее время просмотра хотя бы на несколько секунд, традиционные рекламодатели получат больше свободы, а технологии, как известно, всегда ищут как можно больше дохода.»

Очевидно, что главный аргумент для этого изменения — увеличение дохода платформы. При этом многие эксперты считают, что оно погубит TikTok.



Аналитическая компания Conviva провела исследование контента на популярных видеоплощадках и соцсетях. Оказалось, что в YouTube в 2021 году более 12% видеороликов имеют длительность менее 1 минуты. То же самое происходит на других ресурсах: именно короткие видео в тренде и нравятся людям, их друг за другом вводят Instagram, Snapchat и другие.



Что же касается TikTok, то опрос аудитории этой соцсети показал: более половины пользовательской базы соцсети считают видео длительностью более 1 минуты «стрессовыми» и не хотят их смотреть. О том, что до сих пор TikTok поддерживал свою концепцию правильно, говорит количество активных пользователей — их более 1 миллиарда человек. Поэтому с введением пятиминутных роликов платформа может серьезно «просесть» в глазах фанатов, а то и вовсе потерять аудиторию. В любом случае площадка претерпит значительные изменения.





