



Мэтт Наварра, официальный представитель TikTok, анонсировал нововведение в сервисе — запущены истории. Фича получила простое, логичное и лаконичное название — TikTok Stories.



TikTok описывает нововведение как новый способ взаимодействия авторов с их фанатами. Истории реализованы примерно так же, как в Snapchat, Instagram, «ВКонтакте» и других сервисах: их можно создавать с применением различных визуальных эффектов, с добавлением музыки и текста. Использовать фотографии нельзя, поддерживается только видеоформат.



Истории отображаются в верхней части экрана, они исчезают сразу после просмотра или спустя 24 часа после публикации. Пользователи могут оставлять реакции или комментарии к видео, а по нажатию на аватарку автора можно перейти в его профиль, чтобы посмотреть другой выложенный им контент.



В настоящее время истории тестируются лишь на части пользователей TikTok. Если этот формат станет популярен по результатам тестирования, доступ к новой возможности откроется для всех пользователей.



Формат историй был впервые реализован в Snapchat в 2013 году. С тех пор его подхватили многие другие сервисы, причём не только такие, где контент формируют пользователи (например, истории есть в приложениях банков и сотовых операторов).







