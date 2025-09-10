Тим, где таблетки?! Apple показала нам вагон шлака и хочет за это много денег, но мы не поведемся





Сентябрьское мероприятие ждали все энтузиасты технологий, поскольку оно сулило сразу несколько больших событий: совершенно новую модель айфона, переработанный дизайн Pro-линейки и еще щепотку новых чипов на сдачу. Хотели — получите, Тим Кук как ни в чем не бывало появился в кадре, поздоровался, традиционно эмейзингнул и пропал до самого конца записи. Возможно, ему было стыдно самому рассказывать о новинках? Отнюдь. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Таймлайн

Для сравнения: в 2020 году из хронометража в 1:10 про iPhone рассказывали 53 минуты.

Прощай, лопата

Одинокий Джо «семнарь»

Следите за камерами

Тим, что с дизайном?

iPhone 17 Pro. Мы наблюдали рендеры и болванки этого устройства почти год подряд, но мне самому до последнего не верилось, что «прошки» действительно будут такими. Остается лишь гадать, почему верхняя поперечная часть вытянута от края до края, если модуль камер остался «треугольником» в левом углу — чтобы слегка разбавить этот остров невезения, дизайнеры подтащили в его правую часть вспышку, лидар и микрофоны. Так сказать, прикрыли подорожником.

Мы наблюдали рендеры и болванки этого устройства почти год подряд, но мне самому до последнего не верилось, что «прошки» действительно будут такими. Остается лишь гадать, почему верхняя поперечная часть вытянута от края до края, если модуль камер остался «треугольником» в левом углу — чтобы слегка разбавить этот остров невезения, дизайнеры подтащили в его правую часть вспышку, лидар и микрофоны. Так сказать, прикрыли подорожником. iPhone 17 Air. Здесь модуль камеры достиг своего апофеоза — выступ для нее почти пустой из-за одного-единственного модуля. Однако смотрится это на удивление лучше, чем на «прошке», потому что вышло по-настроящему симметрично. Другое дело «богатость»: выглядит Air как недобитый редми конца 2010-х, а стоит вполне себе тысячу баксов.

Тим, где таблетки?!

Куда мы катимся

За десяток лет у CEO Apple сложилась традиция делегировать рассказы о конкретных продуктах разным сотрудникам компании, отвечающим за ту или иную область разработки. Сам Кук очень редко что-то презентует, в отличие от Стива Джобса, через руки которого на легендарной черной сцене прошли почти все новинки бренда. Однако я почти уверен, что даже он не стал бы светиться в кадре на презентации 9 сентября. И вот почему.Запись шла всего час десять, при этом показали почти десяток новых устройств. С одной стороны, можно похвалить Apple за лаконичность и отсутствие водички, а с другой возникает стойкое ощущение, что рассказывать было по сути нечего.Релизы динамично сменяли друг друга, а я вел текстовый стрим в своем телеграме и ловил себя на мысли, что посты получаются: например, об iPhone 17 Pro получилось всего пять строк, две из них — с названием и ценой. Самым «объемным» вышел релиз iPhone 17 Air, и то часть информации была про аксессуары; кстати, уморительный отрывок, чуть ниже остановлюсь на нем подробнее.Как известно, любовь живет три года, а гениальные идеи Тима Кука — два года. Посудите сами:В 2020-м нам торжественно представили iPhone 12 mini — классный видос с руками великана и рассуждения о компактности, а в 2022-м новую модель тихо скипнули в небытиеВ том же 2022-м мы увидели iPhone 14 Plus — идеальный выбор для фанатов больших смартфонов без флагманских запросов, а вчера о «плюсах» никто не вспомнил.А ведь модель была очень удобной: далеко не всем нужны три модуля камер и тяжеленный корпус за лошадиный прайс. В отличие от mini, который был скорее удивительным, чем практичным, Plus это золотая середина между размером и ценой. Была.Последним шансом для всех желающих в продаже стыдливо остался iPhone 16 Plus, да и то ненадолго — скорее всего, следующей осенью не будет и его.Релиз iPhone 17 смотрелся особенно необычно, потому что он остался один-одинешенек. Раньше базовый айфон всегда выглядел эдаким сбалансированным нормисом рядом с бешеным (то большим, то маленьким) напарником, а теперь он остался в одиночестве — и в ходе релиза особенно отчетливо ощутилась его вторичность.«Семнарю» уделили совсем немного времени, да оно и понятно: рассказывать особо нечего. Смартфон увеличился до 6,3 дюймов, а дисплей наконец стал современным — ему дали ProMotion (хотя смартфон не Pro), и даже отсыпали LTPO, чтобы покупатель не грустил. Думаю, в изначальные планы Apple такая щедрость не входила — собирались дропнуть в базу простецкий OLED на 120 Гц с понижением до 60-ти, но в результате получилась настолько унылой, что пришлось добавить еще хоть что-то.Интересно, я один заметил, как ловко Apple манипулировала спецификациями камер на слайдах? Для этих хитростей компания воскресила бородатый термин Fusion с не самой хорошей репутацией — так называлась спарка SSD+HDD в компьютерах Mac начала 2010-х годов, которая должна была по скорости работы превратить жесткий диск в твердотельник, а на самом деле превращала SSD в HDD.Теперь Fusion — это супер-пупер модуль камеры «всё в одном». Сверхширик? Телевик? Оптический зум? Забей, это всё фьюжен, достаточно одной камеры — говорит Apple во время релиза iPhone 16e и презентации iPhone 17 Air.А потом завозит фуру из трех камер в модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Логично? Логично.Да, да, «прошкам» нужны несколько модулей для записи пространственного видео; его даже сможет посмотреть Валентин Wylsacom и еще шестнадцать блогеров, у которых есть Vision Pro. Но с точки зрения маркетинга это выглядит просто тупо. Держите три фьюжен-камеры! А зачем? Потому что три лучше, чем одна.Кажется, фурами в Apple завозят не только фьюжен-камеры, потому что на ясную голову было бы сложно собрать такую достойную кунсткамеру дизайнов задних панелей.А вспомните, как палевно Apple рассказывала о прекрасной автономности «Эйра» по ходу релиза! Слыша о специальной системе динамического энергопотребления, смотря в грустные глаза купертиновца, произносящего all-day battery life и наблюдая очертания MagSafe-пауэрбанка, созданного специально для iPhone 17 Air, чувствуешь всеми наггетсами, насколько быстро этот «анорексик» будет проситься к розетке.Отдельного внимания заслуживает логотип Apple на задней крышке. Чтобы добиться симметрии стеклянной вставки, его пришлось сместить ниже. Однако относительно всего смартфона он выглядит как приспущенные штаны. А что творится в оригинальных аксессуарах!Смещенное яблоко больше не попадает в центр кольца MagSafe, при этом занижать магнит не годится, он ведь должен физически находиться посередине устройства. Похоже, что конценсуса проектировщики чехлов Apple не достигли, поэтому где-то логотип находится на старом месте, где-то стал заниженным, а фирменному прозрачному кейсу вовсе пришлось стыдливо прикрыть причинное место, чтобы история с яблоком не бросалась в глаза. Э — элегантность.Из всех релизов меньше всего можно придраться, пожалуй, только к Apple Watch. Там всё ожидаемо и в целом довольно приятно. Часы внешне почти не изменились, зато получили пробник тонометра, новые цвета и оповещения о таблетках. Мы в редакции шутили, что у часов должен откидываться экран, а под ним — храниться заветная пилюля. От давления, конечно же.Ремешки к часам выкатили симпатичные, любители подешевле получили обновленные SE 3-го поколения. Хороший проходной апдейт, и ключевое слово здесь — «проходной». Место ли таким релизам на главной презентации года от Apple — вопрос риторический.Очевидно — в мир жесткого маркетинга и максимально предсказуемых решений. Заметили, насколько точными были утечки айфонов в этом году? Прошлое поколение до самого релиза оставляло вариации, а в 2025-м мы фактически несколько десятков раз увидели всю линейку iPhone 17, прежде чем ее показала сама Apple. Вот насколько компания боится ошибиться, и хочет знать реакцию общечеловека, даже выпуская такие минорные апдейты.С другой стороны, наши ожидания — наши проблемы, а по факту айфоны в этом году не стали ни хуже, ни дороже. Таким образом ничто не мешает усиленно привыкать к новому дизайн коду и с удовольствием покупать на вторичке оранжевый iPhone 17 Pro через пару лет за 50-55 тысяч рублей, предварительно убедившись, что здоровье АКБ не ниже 90%.