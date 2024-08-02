Тим Кук больше не скрывает сроки появления ChatGPT в iOS 18

Фархад
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В рамках выступления перед инвесторами с финансовым отчётом за третий финансовый квартал глава Apple Тим Кук заявил, что ChatGPT появится в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia к концу календарного года.

Apple впервые анонсировала интеграцию ChatGPT в iOS 18 и macOS Sequoia на конференции WWDC в июне. Популярный чат-бот будет доступен на iPhone, iPad и Mac в качестве дополнения к обновлённой Siri и Apple Intelligence. Однако точные сроки внедрения этой функции не сообщались. Теперь мы знаем, что ChatGPT точно добавят в обновления ОС в конце ноября или начале декабря.

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Для чего это нужно? С разрешения пользователя Siri сможет перенаправлять запросы к ChatGPT. При этом чат-бот станет опцией для общесистемной функции Apple Writing Tools, что позволит создавать текст и изображения с помощью нейросети на новейшей модели OpenAI GPT-4o.

Главное, что владельцы iPhone, iPad и Mac смогут использовать ChatGPT бесплатно, без создания учётной записи Open AI.

Единственный минус — функции Apple Intelligence доступны только на iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 или новее.
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Источник:
MacRumors
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