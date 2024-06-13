ПМЭФ 2024

Тим Кук дал интервью после WWDC 2024 и оправдался за все странности презентации

Олег

Кукъ


Гендиректор Apple Тим Кук дал небольшое интервью зарубежному блогеру Маркусу Браунли. В 16-минутном ролике речь преимущественно идет о WWDC 2024 и разных релизах Apple.

Вот главные тезисы из этой беседы:
  • Apple уже давно использует искуственный интеллект, и это совсем не новинка 2024 года — например, измерение частоты сокращения сердца в Apple Watch или определение ДТП в iPhone.
  • Генеративный ИИ позволяет дать людям удобный инструмент и умного электронного помощника; при этом Apple осознает, что у нейросетей есть свои недостатки, поэтому подходит ко всему «очень вдумчиво».
  • Конфиденциальность — один из столпов внедрение ИИ в устройства Apple. Если фича может принести вред, то лучше её не добавлять совсем. «Мы не ждем, пока выйдет закон о конфиденциальности, мы действуем на опережение».
  • Нейросети внедряются в iPhone так медленно, потому что для Apple главное — не сама технология ради технологии, а польза от нее для конечного пользователя.
  • Apple пришлось прибегнуть к облачным, а не локальным вычислениям для AI; однако в облаке используется то же ПО и «железо», что и в iPhone, поэтому менее безопасно не стало. Никакие данные не будут отправлены в сторонние сервисы вроде ChatGPT без явного согласия пользователя.
  • Искуственный интеллект в будущем способен помочь людям меньше времени проводить в смартфонах, и больше — в общении с другими людьми. В iOS 18 уже заложены соответствующие механизмы — например, умные сводки уведомлений и их сортировка.
  • Кук не думает о преемнике и никого не обучает на эту роль. При необходимости смена найдется, а Тим поможет ему стать успешным.
  • Цель Apple — не быть первой на рынке, а быть лучшей.
  • Apple Mouse — очень эргономичная мышь (нервный смешок в зале).
  • iPhone изменил мир и взгляд людей на портативную электронику.
  • «Мне нравится Vision Pro». Кук использует очки для развлечения и для дел, требующих многозадачности. А еще для корпоративных задач. СЕО Apple поделился, что потерял обоих своих родителей и очень рад возможности сделать их фотографии объемными в visionOS 2.
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Если подытожить, то Тим Кук ясно дал понять: Apple не собирается первой вскакивать в нейросетевой прогресс. Компания выбрала стратегию вдумчивого, безопасного и полезного внедрения ИИ в свои продукты. Так что Apple не опаздывает — Apple задерживается. 

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Источник:
Маркус Браунли
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Комментарии

kardigan
+3650
kardigan
Да ладно. Просто в очередной раз решила повременить и вставить нечто более облизанное, но в итоге опоздала. Это вам не просто безпроводная зарядка. Всё как и с электро автомобилями -хотели, но силёнок не хватило да и разум включили, что за один лишь шильдик в виде яблока люди денег за электромобиль платить не станут. Так и с AI . ( своё не смогли сделать , купили чужое.
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