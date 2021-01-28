Во время отчета о доходах, охватывающего первый финансовый квартал 2021 года, генерального директора Apple Тима Кука попросили оценить возможности компании на новых рынках. В своем ответе он не стал конкретизировать информацию, но дал некоторое представление о том, что они принимают во внимание при принятии решения о разработке продукта.
«Самый главный вопрос для нас: хотим ли мы использовать этот продукт? Это довольно высокая планка. Достаточно ли большой рынок, чтобы на нём присутствовать? У нас нет универсального способа, но мы принимаем во внимание всё это», — Тим Кук.
Кук также сообщил, что Apple любит работать над продуктами, в которых сочетаются разработки аппаратного и программного обеспечения, а также сервисов. «Мы считаем, что волшебство начинается именно в этом сочетании». Он также объяснил, что у Apple всё еще есть возможности для расширения текущего портфеля продуктов.
«Думаю, что у нас имеются действительно хорошие возможности, и если вы посмотрите на наш текущий портфель продуктов, то увидите, что у нас относительно низкая доля в ряде случаев на очень крупных отраслях. Нам кажется, что у нас есть действительно хороший потенциал роста в сфере услуг, мы активно работали над этим в течение прошлого года», — Тим Кук.
Несмотря на то, что глава Apple не озвучил подробностей, ходят слухи, что компания работает над беспилотным электромобилем и гарнитурой смешанной реальности AR/VR, которые могут стать продуктами для выхода на новые рынки.
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