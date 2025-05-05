Тим Кук нанес ответный удар в битве за App Store — скидок не будет никому!

Олег

App Store


Компания Apple не сдается в борьбе за свою комиссию App Store и подала апелляцию на недавнее решение суда, которое ее не устраивает. Об этом пишет 9to5Mac.

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Речь идет о деле Epic Games, касающемся покупок внутри iOS-приложений. Ранее Apple уже вынудили разрешить разработчикам использовать сторонние методы приема платежей, и компания нашла способ компенсировать себе потери — ввела комиссию и с таких транзакций в размере 27%. Истцы решили оспорить и это правило и снова подали в суд на Apple.

Суд встал на сторону истца и предписал Apple прекратить взимать комиссию. Кроме того, компания теперь обязана снять все ограничения, касающиеся оформления сторонних ссылок на оплату внутри приложений. Apple заявила что не согласна с решением и оспорит его, но измерения в правила App Store все же внесла.

Сегодня стало известно, что Apple подала апелляцию на последнее решение и рассчитывает выиграть дело. Если это случится, разработчикам снова придется платить компании комиссию с платежей за пределами App Store, а также прятать кнопки оплаты с видного места. Однако пока дело пересматривается, обновленные правила уже действуют, и у девелоперов есть время дополнительно подзаработать. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Yuri Konst
+63
Yuri Konst
Пук в пустоту)
Вчера в 23:50
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Tigrolik
+777
Tigrolik
А перестать публиковать приложения халявщиков они не могут что ли?
Сегодня в 14:38
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