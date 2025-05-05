Тим Кук нанес ответный удар в битве за App Store — скидок не будет никому!

Компания Apple не сдается в борьбе за свою комиссию App Store и подала апелляцию на недавнее решение суда, которое ее не устраивает. Об этом пишет 9to5Mac.
Суд встал на сторону истца и предписал Apple прекратить взимать комиссию. Кроме того, компания теперь обязана снять все ограничения, касающиеся оформления сторонних ссылок на оплату внутри приложений. Apple заявила что не согласна с решением и оспорит его, но измерения в правила App Store все же внесла.
Сегодня стало известно, что Apple подала апелляцию на последнее решение и рассчитывает выиграть дело. Если это случится, разработчикам снова придется платить компании комиссию с платежей за пределами App Store, а также прятать кнопки оплаты с видного места. Однако пока дело пересматривается, обновленные правила уже действуют, и у девелоперов есть время дополнительно подзаработать.
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