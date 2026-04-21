Тим Кук объявил, кто сменит его на посту директора Apple в 2026 году

Олег

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил о больших изменениях в компании. Подробности в MacRumors. 

Согласно источнику, совсем скоро, уже 1 сентября 2026 года, Apple сменит генерального директора. Тим Кук оставит свой пост и перейдет на должность исполнительного председателя — в этой роли он будет «оказывать помощь в определенных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру». Вот что он написал: 

«Для меня было величайшей привилегией в жизни быть генеральным директором Apple и получить доверие возглавить такую ​​выдающуюся компанию. Я люблю Apple всем сердцем и безмерно благодарен за возможность работать с командой таких гениальных, инновационных, творческих и глубоко заботливых людей, которые неизменно стремились улучшать жизнь наших клиентов и создавать лучшие в мире продукты и услуги. Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим руководить честно и с честью. Он — визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, — подходящий человек, чтобы возглавить Apple в будущем. Я абсолютно уверен в его способностях и характере и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в этом переходном периоде и в моей новой роли исполнительного председателя». 

Джон Тернус, в свою очередь, заявил следующее: 

«Я глубоко благодарен за эту возможность продолжить миссию Apple. Проведя почти всю свою карьеру в Apple, мне посчастливилось работать под руководством Стива Джобса и иметь Тима Кука в качестве наставника. Для меня было честью участвовать в формировании продуктов и пользовательского опыта, которые так сильно изменили наше взаимодействие с миром и друг с другом. Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы, и я очень рад знать, что самые талантливые люди на земле работают здесь, в Apple, полные решимости стать частью чего-то большего, чем каждый из нас по отдельности. Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю руководить, руководствуясь ценностями и видением, которые определяли это особенное место на протяжении полувека». 

Переход уже был одобрен советом директоров Apple и является результатом «продуманного, долгосрочного процесса планирования преемственности». Какие изменения ждут компанию и ее продукты с новым СЕО — покажет время. 
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
«Покойся с миром, Тим Эппл». Как отреагировали лидеры и политики на уход генерального директора Apple
Вот так нельзя делать с iPhone, но Apple это рекламирует. Пусть обклеиваются сами
Apple готовит совершенно новое устройство, которое захочет попробовать каждый

Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету

