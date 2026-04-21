Тим Кук объявил, кто сменит его на посту директора Apple в 2026 году

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил о больших изменениях в компании. Подробности в MacRumors.

«Для меня было величайшей привилегией в жизни быть генеральным директором Apple и получить доверие возглавить такую ​​выдающуюся компанию. Я люблю Apple всем сердцем и безмерно благодарен за возможность работать с командой таких гениальных, инновационных, творческих и глубоко заботливых людей, которые неизменно стремились улучшать жизнь наших клиентов и создавать лучшие в мире продукты и услуги. Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим руководить честно и с честью. Он — визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, — подходящий человек, чтобы возглавить Apple в будущем. Я абсолютно уверен в его способностях и характере и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в этом переходном периоде и в моей новой роли исполнительного председателя».

«Я глубоко благодарен за эту возможность продолжить миссию Apple. Проведя почти всю свою карьеру в Apple, мне посчастливилось работать под руководством Стива Джобса и иметь Тима Кука в качестве наставника. Для меня было честью участвовать в формировании продуктов и пользовательского опыта, которые так сильно изменили наше взаимодействие с миром и друг с другом. Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы, и я очень рад знать, что самые талантливые люди на земле работают здесь, в Apple, полные решимости стать частью чего-то большего, чем каждый из нас по отдельности. Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю руководить, руководствуясь ценностями и видением, которые определяли это особенное место на протяжении полувека».

Согласно источнику, совсем скоро, уже 1 сентября 2026 года, Apple сменит генерального директора. Тим Кук оставит свой пост и перейдет на должность исполнительного председателя — в этой роли он будет «оказывать помощь в определенных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру». Вот что он написал:Джон Тернус, в свою очередь, заявил следующее:Переход уже был одобрен советом директоров Apple и является результатом «продуманного, долгосрочного процесса планирования преемственности». Какие изменения ждут компанию и ее продукты с новым СЕО — покажет время.