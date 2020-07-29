«Хоть мы и полагаем, что iPhone обеспечивает наилучший опыт для пользователей, мы знаем, что это далеко не единственный выбор, доступный для потребителей. Рынок смартфонов является жесткой конкуренцией, и такие компании, как Samsung, LG, Huawei и Google создали в нём очень успешный бизнес, предлагающий различные подходы.



У Apple нет доминирующей доли на рынке, где мы ведем бизнес. Это верно не только для iPhone, но и для любой другой категории продуктов», — Тим Кук.

«Я здесь сегодня, потому что проверка разумна и уместна. Мы подходим к этому процессу с уважением и смирением. Ну мы не пойдем на уступки по фактам.



Начав с 500 приложений, сегодня в App Store размещается более 1,7 миллиона, только 60 из них являются программным обеспечением от Apple. Мы хотим, чтобы каждое приложение было доступно в магазине», — Тим Кук.

«Разработчики в App Store устанавливают сами цены на свои приложения и никогда не платят за размещение. Apple непрерывно совершенствуется и предоставляет каждому разработчику самые современные инструменты, такие как компиляторы, языки программирования, операционный системы, платформы и более 150 000 основных программных компонентов, так называемых API-интерфейсов. Они не только мощные, но и простые в использовании, что даже учащиеся начальных школ могут создавать приложения.



Рекомендации App Store гарантируют высокое качество, надежность и безопасность работы пользователей. Они прозрачны и одинаково применимы ко всем разработчикам во всех категориях. Мы стараемся применять их справедливо», — Тим Кук.

«Подавляющее большинство приложений в App Store приносят своим создателям 100% заработанных денег. Единственными приложениями, за которые взимается комиссия, это те, где разработчик получает клиентов на устройстве Apple, а также те, где функции или сервисы будут использоваться на устройстве Apple.



За более чем десятилетие, прошедшее с момента запуска App Store, мы ни разу не повысили комиссию и не добавили ни одного сбора. Фактически, мы снизили их для подписок и освободили от уплаты некоторые категории приложений. App Store развивается со временем, и все изменения, которые мы вносим, направлены на то, чтобы обеспечить лучшие условия для наших пользователей и привлекательные возможности для разработчиков.



Комиссия Apple сравнима с отчислениями, взимаемыми большинством наших конкурентов. И они значительно ниже, чем 50-70%, которые разработчики программного обеспечения платили за распространение своего софта до того, как мы запустили App Store», – Тим Кук.







Тим Кук опубликовал своё заявление перед выступлением в Палате представителей США в рамках антимонопольного расследования в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google. Глава Apple сообщил, что у компании нет доминирующей доли рынка везде, где она ведет бизнес. По его словам, у потребителей есть много других вариантов, когда речь заходит о смартфонах.Глава Apple планирует оспорить утверждения о том, что Apple неконкурентоспособна. По его словам, App Store открыл «широкие возможности» для разработчиков, а взимаемая комиссия обеспечивает доступ ко всем преимуществам.По поводу высоких комиссий в App Store глава Apple утверждает, что они сопоставимы с альтернативами, но компания предлагает лучший вариант, чем тот, который был у разработчиков программного обеспечения до появления App Store в 2008 году.Кук планирует объяснить, что Apple не взимала комиссионные или дополнительные сборы с момента появления App Store. Большинство разработчиков не платят сборы в определенных категориях.Антимонопольное слушание состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. На нём также выступят глава Facebook Марк Цукерберг, генеральный директор Amazon Джефф Безос и CEO Google Сундар Пичаи.