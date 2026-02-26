Тим Кук показал дешёвый MacBook? Apple подогревает интерес к «большой неделе анонсов»

Генеральный директор Apple Тим Кук официально заявил, что презентации в привычном формате 4 марта не будет. Вместо этого нас ждёт целая неделя регулярных релизов, начиная уже с понедельника.
Ожидается, что Apple будет завалить нас пресс-релизами с понедельника по среду, а следом начнут выходить первые обзоры. Минимум компания представит 5 новых продуктов, включая самый дешевый MacBook, iPhone 17e и iPad Air M4, iPad 12, MacBook Air на M5, а также MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.
Кроме того, инсайдеры ждут выхода обновлённых приставок Apple TV и колонок HomePod mini, но есть вероятность, что Apple отложит их до WWDC, поскольку компания так и не запустила «умную Siri» на базе Google Gemini. Именно на её основе должны работать все новые устройства умного дома.
Мы будем подробно рассказывать обо всех новинках Apple на следующей неделе на iGuides — следите за обновлениями.