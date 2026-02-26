Тим Кук показал дешёвый MacBook? Apple подогревает интерес к «большой неделе анонсов»







Генеральный директор Apple Тим Кук официально заявил, что презентации в привычном формате 4 марта не будет. Вместо этого нас ждёт целая неделя регулярных релизов, начиная уже с понедельника.

В сообщении Кук использовал хэштег #AppleLaunch с красочным логотипом Apple, а прицепом к нему показал короткое видео с логотипом на крышке Mac.Ожидается, что Apple будет завалить нас пресс-релизами с понедельника по среду, а следом начнут выходить первые обзоры. Минимум компания представит 5 новых продуктов, включая самый дешевый MacBook, iPhone 17e и iPad Air M4, iPad 12, MacBook Air на M5, а также MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.Кроме того, инсайдеры ждут выхода обновлённых приставок Apple TV и колонок HomePod mini, но есть вероятность, что Apple отложит их до WWDC, поскольку компания так и не запустила «умную Siri» на базе Google Gemini. Именно на её основе должны работать все новые устройства умного дома.Мы будем подробно рассказывать обо всех новинках Apple на следующей неделе на iGuides — следите за обновлениями.