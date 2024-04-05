Тим Кук продал акции Apple почти на $33 млн

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Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), глава Apple Тим Кук на этой неделе продал 196 410 акций компании на общую сумму около $33,2 млн.После уплаты налогов Кук заработал с этой продажи почти $16,4 млн. Все проданные акции глава Apple получил в качестве бонуса по итогам работы за прошлый год.На текущий момент Тим по-прежнему владеет почти 3,3 млн акций Apple или $561,5 млн в денежном эквиваленте. Столько ценных бумаг у него скопилось за весь период на посту генерального директора Apple, который он занимает с 2011 года.Напомним, что в 2015 году Кук заявил о планах раздать всё свое богатство на благотворительность. Его состояние оценивается в ~$2 млрд.