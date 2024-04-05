Тим Кук продал акции Apple почти на $33 млн

Фархад
Cook

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), глава Apple Тим Кук на этой неделе продал 196 410 акций компании на общую сумму около $33,2 млн.

После уплаты налогов Кук заработал с этой продажи почти $16,4 млн. Все проданные акции глава Apple получил в качестве бонуса по итогам работы за прошлый год.

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На текущий момент Тим по-прежнему владеет почти 3,3 млн акций Apple или $561,5 млн в денежном эквиваленте. Столько ценных бумаг у него скопилось за весь период на посту генерального директора Apple, который он занимает с 2011 года.

Напомним, что в 2015 году Кук заявил о планах раздать всё свое богатство на благотворительность. Его состояние оценивается в ~$2 млрд.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Elena Morozova
+1
Elena Morozova
Слова расходятся с действиями на данном этапе жизни …
5 апреля 2024 в 23:57
#
+34
birowa Elena Morozova
Особенно учитывая как Эппл обувает клиентов на памяти… лучше бы пожертвовал пользователям своих продуктов дополнительно 8Гб uniRAM…
7 апреля 2024 в 02:04
#
+1070
iron-i
Когда раздаст, тогда и будем аплодировать)
6 апреля 2024 в 12:57
#
+6
н0мер
Ой, а Навальный (Царствие небесное) так любил сопоставлять заработки Кука и каких-то наших чинушей типа глав Газпрома и Роснефти. Оказывается и тут поднаебывал. Не все так просто уже теперь получается.
Вчера в 06:48
#