Тим Кук публично раскрыл планы Apple. Берегись, ChatGPT



СЕО Apple Тим Кук рассказал о планах компании в связи с популярностью нейросетей. Об этом пишет WCCF Tech.



Согласно источнику, Кук дал интервью после квартального отчета о доходах и, среди прочего, раскрыл некоторые детали об инвестициях компании. Он говорит:





«Мы рассматриваем искусственный интеллект и машинное обучение как фундаментальные базовые технологии. И они практически встроены в каждый продукт, который мы создаем. На исследовательской основе мы уже много лет проводим исследования в области искусственного интеллекта и машинного обучения, включая генеративный ИИ».



Судя по всему, Apple серьезно интересуется нейросетями — ранее многие аналитики утверждали, что компания демонстративно игнорирует этот тренд. Apple вкладывает немалые средства в развитие ИИ в своих продуктах, и, возможно, скоро мы увидим нечто удивительное — например, ту самую



Судя по всему, Apple серьезно интересуется нейросетями — ранее многие аналитики утверждали, что компания демонстративно игнорирует этот тренд. Apple вкладывает немалые средства в развитие ИИ в своих продуктах, и, возможно, скоро мы увидим нечто удивительное — например, ту самую нейросеть Apple GPT , которая ранее появлялась в инсайдах. Сам Кук ожидаемо не сказал о ней ни слова.