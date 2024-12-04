Тим Кук раскрыл, что на самом деле обеспечит Apple успех на десятилетия. Это не iPhone и даже не подписки на сервисы

Компания Apple стремится развивать свои девайсы в области здравоохранения, чтобы привлечь к себе всех, кому не наплевать на своё здоровье. Об этом рассказал Тим Кук в интервью, опубликованном WIRED.
Отличительной чертой нейросетей от Apple является акцент на приватности. Компания постоянно напоминает, что личные данные пользователей никуда не утекают, их никто не может получить или использовать. Любопытно, что и сама Apple не берет денег за использования AI; со слов Тима Кука, и не собирается. Он сравнил нейросеть компании с «мультитачем», который в свое время продвинул iPhone среди других сенсорных смартфонов.
А еще Кук категорически отверг мысль о том, что ИИ делают людей глупее; он напомнил, что при создании калькулятора опасения были такими же. На тезис интервьюера о том, что он разучился считать столбиком, Кук ответил, что он — нет. При этом гендир Apple беспокоится о людях, которые бесконечно залипают в лентах соцсетей, и для них компания разрабатывает функции вроде «Экранного времени».
Кульминацией беседы стало мнение Кука о вкладе Apple в достижения человечества. Он уверен, что более всего компания сделала в области здравоохранения; в ней же он видит секрет успеха на перспективу. Именно поэтому в «яблочных» девайсах делается немалый акцент на функции здоровья: отслеживания активности, измерение ЭКГ, определение мерцательной аритмии и апноэ во сне, режим слухового аппарата в AirPods. Тим Кук хочет «заставить людей диагностировать себя постоянно» и назвал это «демократизацией здравоохранения».
В заключение СЕО Apple ответил на опасения по поводу порабощения человечества искусственным интеллектом. Он считает, что до появления по-настоящему искусственного интеллекта еще довольно далеко; при этом компания старается не выходить за разумные границы при разработке нейросетей и надеется, что остальные поступают так же.