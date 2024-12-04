Тим Кук раскрыл, что на самом деле обеспечит Apple успех на десятилетия. Это не iPhone и даже не подписки на сервисы



Компания Apple стремится развивать свои девайсы в области здравоохранения, чтобы привлечь к себе всех, кому не наплевать на своё здоровье. Об этом рассказал Тим Кук в интервью, опубликованном WIRED. Компания Apple стремится развивать свои девайсы в области здравоохранения, чтобы привлечь к себе всех, кому не наплевать на своё здоровье. Об этом рассказал Тим Кук в интервью, опубликованном WIRED. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Текущий СЕО Apple, как и его предшественник, не считает что первый — значит лучший. Именно поэтому компания так долго вынашивала идеи нейросетевого искуcственного интеллекта в своих устройствах, не обращая внимания на достижения конкурентов. Со слов Кука, впервые машинное обучение появилось в продуктах Apple еще в 2017-м, и всё это время она «готовилась к революции ИИ». Судя по всему, эта отрасль заменила собой умерший в зачаточном состоянии Apple Car.Отличительной чертой нейросетей от Apple является акцент на приватности. Компания постоянно напоминает, что личные данные пользователей никуда не утекают, их никто не может получить или использовать. Любопытно, что и сама Apple не берет денег за использования AI; со слов Тима Кука, и не собирается. Он сравнил нейросеть компании с «мультитачем», который в свое время продвинул iPhone среди других сенсорных смартфонов.А еще Кук категорически отверг мысль о том, что ИИ делают людей глупее; он напомнил, что при создании калькулятора опасения были такими же. На тезис интервьюера о том, что он разучился считать столбиком, Кук ответил, что он — нет. При этом гендир Apple беспокоится о людях, которые бесконечно залипают в лентах соцсетей, и для них компания разрабатывает функции вроде «Экранного времени».Кульминацией беседы стало мнение Кука о вкладе Apple в достижения человечества. Он уверен, что более всего компания сделала в области здравоохранения; в ней же он видит секрет успеха на перспективу. Именно поэтому в «яблочных» девайсах делается немалый акцент на функции здоровья: отслеживания активности, измерение ЭКГ, определение мерцательной аритмии и апноэ во сне, режим слухового аппарата в AirPods. Тим Кук хочет «заставить людей диагностировать себя постоянно» и назвал это «демократизацией здравоохранения».В заключение СЕО Apple ответил на опасения по поводу порабощения человечества искусственным интеллектом. Он считает, что до появления по-настоящему искусственного интеллекта еще довольно далеко; при этом компания старается не выходить за разумные границы при разработке нейросетей и надеется, что остальные поступают так же.