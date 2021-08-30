В сети появилась информация о планах Тима Кука на будущее — среди прочего, стало известно, чего он хочет добиться, прежде чем уйдет из Apple. Об этом написали в WCCFTech.
Известный аналитик Марк Гурман (работает в Bloomberg) рассказал о планах Тима Кука на ближайшие годы. Согласно его данным, СЕО Apple хочет проконтролировать разработку и выпуск еще одного продукта из совершенно новой для Apple категории устройств. Гурман считает, что речь идет о девайсе для дополненной реальности.
Слухи о том, что Apple вкладывается в AR и разрабатывает соответствующие технологии, ходят в сети уже несколько лет. Немалым импульсом для таких предположений стал LiDAR, который появился в очередном обновлении топовой модели iPad Pro. Этот модуль до сих пор остается, пожалуй, самым невостребованным из всех нововведений в «яблочных» девайсах последних лет. Однако Apple ничего не делает просто так, и очевидно, что на LiDAR у нее большие планы.
Марк Гурман уверен, что Тим Кук активно работает над созданием некоего устройства, которое поможет взаимодействовать с дополненной реальностью на бытовом уровне. Иными словами, он хочет сделать VR и AR чем-то обычным и необходимым. Инсайдер не считает, что «новой категорией устройств» может быть «яблочный» автомобиль — для выпуска такого продукта у компании еще слишком мало наработок. А вот появление VR-шлема — по его словам, дело одного-двух лет.
Марк утверждает, что гарнитура смешанной реальности от Apple появится уже в 2022 году. Целевая аудитория такого устройства пока неизвестна — это могут быть геймеры или представители творческих профессий. Однако вряд ли такого рода девайс захотят носить в повседневной жизни. Для этого скорее подойдет устройство вроде Apple Glass — и его релиз Гурман предполагает ближе в 2025 году.
В завершение своего отчета, инсайдер говорит: Тим Кук понимает, что управление огромной корпорацией в Кремниевой долине — это занятие для молодых. Именно поэтому СЕО Apple задумался об уходе, и о том, что он успеет сделать до этого момента.
Ранее мы сообщали, что уже известно об устройствах дополненной реальности от Apple. В частности, инсайдеры раскрывали подробности о весе и габаритах будущей «яблочной» VR-гарнитуры.
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